Nu se teme de nimic! Sacrificiile pe care trebuie să le facă Ozana Barabancea ca să aibă un trup de invidiat: ”Timp de trei săptămâni nu voi conduce!”

Ozana Barabancea este hotărâtă să aibă un trup de milioane, motiv pentru care în luna iulie ea se va lăsa pe mâinile medicilor pentru a scăpa de surplusul de piele.

Din dorința de a avea trupul la care visează, ea este decisă să stea numai în casă timp de trei săptămâni, fără să facă vreun efort.

"Filmaţi cât sunt de superbă! Ce avea Brazilia o să am şi eu! Pe mine mă va durea fizic, dar pe alţii îi va durea... Simt deja, dar mai simt că am un zâmbet permanent în colţul gurii şi nu mă mai deranjează. Îi privesc cu o oarecare compasiune. La mâini nu este atârnată absolut deloc, dar sunt zone ale corpului. Încă am pielea bunicică spun eu. Vrea şi mai bine şi mai ferm. O fac pur şi simplu pentru mine. Degeaba ai talent şi voce, dacă nu ai perseverenţă. Vreau să mă operezi chiar de ziua surorii mele, chiar pe 9 iulie. Voi sta vreo trei săptămâni. Nu voi conduce, nu mă voi spăla, voi purta un corset. Ne vom spăla cu cârpiţa aşa, pe ici pe colo. Nu avem voie să stăm la soare, să şofăm. De asta vreau să o fac pe 9 iulie pentru că încep filmările la Te cunosc de undeva în august şi vreau să fiu superbă. Am primit nişte poze de la nişte doamne operate am rămas aşa: whaaat? Pielea este extraordinar de întinsă. O să am şi nişte sâni... (...) Am luat binecuvântare de la preot să mă pot opera", a spus Ozana Barabancea, în direct, la Antena Stars.

"Va fi nevoie de o remodelare a părţii de mijloc a corpului dumneavoastră, respectiv a abdomenului, a flancurilor şi a spatelui, a feselor. Toate lucrurile acestea vor putea fi făcute într-o intervenţie chirurgicală, urmând ca într-o a două intervenţie chirurgicală să corectăm forma sânilor şi a coapselor pe faţa internă", a spus medicul care o va opera pe Ozana Barabancea.