Patrizia Paglieri a plecat pentru prima dată în America: „Nu mai am iubit”.Cine a însoțit-o pe fosta concurentă de la Asia Express

Fosta concurentă de la Asia Express este, din nou, o femeie singură, însă acest lucru nu a oprit-o să vadă locuri noi. De data asta, celebrul chef a plecat, pentru prima oară, în America!

Patrizia Paglieri a plecat, pentru prima dată, în America. Francesco, fiul ei, a însoțit-o pe celebra bucătăreasă

Patrizia Paglieri a văzut, la cei 52 de ani, New York-ul, însă tot pentru prima oară a fost și pentru fiul ei, Francesco. Cei doi au petrecut timp de calitate împreună și încă de la participarea lor în sezonul patru din Asia Express, de la Antena 1, s-a văzut că au o relație specială mamă-fiu.

Celebrul bucătar a povestit, în exclusivitate pentru Click!, că este o femeie singură, după ce s-a despărțit de iubitul ei înainte de sărbătorile de iarnă. Ea și-a luat băiatul și, împreună, au plecat într-o scurtă vacanță binemeritată în SUA.

„Am fost, în primul rând, să îl duc pe fiul meu, Francesco, în America. El era obsedat să vadă America. Așa că l-am dus la New York. Am stat doar cinci zile. Chiar și așa, n-am putut să facem tot ce ne doream.

Am luat bilete în perioada de Crăciun, pentru că am găsit atunci la un preț foarte bun. (...) Nu mai am iubit! Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun. Nu am mai vorbit de atunci”, a povestit fosta concurentă de la Asia Express.

La rândul său, Francesco trăiește o frumoasă poveste de iubire, de puțin timp, alături de Brianna, care însă nu a putut să vină cu ei în America, fiind vorba despre viză. Celebrul bucătar a recunoscut că mâncarea de acolo este foarte scumpă și a explicat cam de câți bani ar avea cineva nevoie pentru consumul personal.

„În America, mâncarea este foarte scumpă. Într-un simplu pub, două ouă Benedict, nu cu somon, ci cu o felie de bacon, fară taxe, la masă, costă în jur de 26 de dolari. Pentru două mic dejunuri cheltuiam cam 80 de dolari.

Anul trecut am fost în Londra și am zis atunci prietenilor mei că Londra este foarte scumpă. Dar am spus asta, fiindcă nu am fost la New York. Acum am schimbat acest top. New York-ul este, clar, mult mai scump.

Iată încă un exemplu: un pahar de vin, la restaurantul Hard Rock, a costat 12 dolari. Așa că, în New York, nu am avut buget să merg la restaurante din circuitul Michelin.

La astfel de restaurante, cu stele Michelin, îți trebuie în America în jur de 500 de dolari de persoană. Dar am fost în alte locuri interesante, în care Francesco voia să ajungă de mult timp.

De exemplu, am fost la restaurantul „Bubba Gump Shrimp", care a apărut în filmul ”Forrest Gump".

Acolo se gătesc doar creveți. Și am mai fost și la un restaurant unde se găsește cel mai faimos cheesecake din America și unde sunt cele mai bune prăjituri. Am fost în locuri celebre recomandate și de Youtube-ri. A fost foarte frumos”, a mai continuat ea pentru Click!.

Patrizia Paglieri și fiul ei au format una dintre cele mai îndrăgite echipe ale sezonului 4 din Asia Express, însă concurenții au părăsit Drumul Împăraților în ultima etapă din Georgia.

