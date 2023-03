Paul Grant, actorul celebru din Harry Potter și Star Wars, a murit subit la 56 de ani. Cum a fost găsit de polițiști

Paul Grant, care a jucat rolul unui ewok în „Return of the Jedi” și al unui spiriduș în „Harry Potter și Piatra Filozofală”, a fost găsit prăbușit în fața stației King’s Cross din Londra, joi după-amiază, scrie Sky News.

Primele declarații ale fiicei actorului despre decesul tatălui ei: „Nicio fată nu merită ca tatăl ei să fie luat”

Fiica lui, Sophie Jayne Grant, în vârstă de 28 de ani, a confirmat moartea tatălui său pentru Sky News.

„Sunt devastată... Nicio fată nu merită ca tatăl ei să fie luat... El a fost atât de cunoscut și iubit (pentru munca sa). A plecat prea curând. El a adus întotdeauna un zâmbet și râs pe fața tuturor. Ar face orice pentru oricine și era un mare fan al Arsenalului”, a declarat ea pentru sursa citată mai sus.

De asemenea, ea a mai declarat pentru The Sun că actorul și-a iubit mereu cei trei copii ai săi și iubita: „El și-a iubit foarte mult fiicele și fiul și pe iubita lui, Maria”.

Paul Grant a fost declarat mort la ora 3,49am dimineața, dar a fost declarat mort cerebral înainte de aceasta, după prăbușirea sa. Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a declarat: „Am fost chemați joi, 16 martie, la ora 2,08pm:00, pentru a raporta un incident la stația St Pancras, Euston Road. Am trimis un echipaj de ambulanță și un medic într-o ambulanță”.

Actorul a fost dus de urgență la spital, acolo unde a fost conectat la aparate până duminică, atunci când familia a luat decizia de a-i curma suferința, scrie Aleph News. Cauza decesului nu a fost dezvăluită încă.

Iubita actorului, Maria Dwyer, în vârstă de 64 de ani, l-a descris ca fiind „dragostea vieții ei”, în timp ce vorbea cu publicația The Outlet. Ea a adăugat: „Viața nu va mai fi niciodată la fel fără el.”

Între timp, familia lui Paul a înființat o pagină Go Fund Me pentru a strânge fonduri pentru înmormântarea sa, potrivit Mirror.

Cine a fost Paul Grant. Actorul a fost devastat după ce a divorțat de soția lui

Paul Grant a avut trei copii cu fosta sa soție, Janet Crowson: Sophie, Nicole și Robbie.

Pe lângă Star Wars și Harry Potter, actorul care se numea „regele piticilor” a mai apărut și în filmul „Willow” din 1988, „Legend” (1985) și în clasicul cult „Labyrinth” alături de David Bowie în 1986.

Deși a apărut în filme importante, el a declarat pentru The Mirror în 2014 că munca l-a secat și i-a adus prăbușirea căsniciei și a căzut pradă dependenței de alcool și droguri.

„Am fost pe cocaină și tocmai s-a înrăutățit. Beau și fumez ce pot. Sunt bine, dar am nevoie de ajutor. Am avut o familie, am fost căsătorit, acum sunt divorțat. Am pierdut totul. Nu am nimic, lucrurile mele, fotografiile, hainele sunt peste tot. Nu știu ce vreau în acest moment. Am avut bani, i-am aruncat în aer, i-am cheltuit pe droguri și prostituate. Am cheltuit o mulțime de bani pe droguri și prostituate, bani din filme”, a declarat el într-un interviu pentru Mirror acum aproape un deceniu.

Actorul a fost intervievat în urmă cu trei săptămâni fix în locul în care și-a găsit sfârșitul. Ce spunea el despre dependențele cu care se confruntă

Cu trei săptămâni înainte de moartea sa, Grant a fost intervievat la întâmplare de canalul de YouTube Revelation 22:13 în stația King’s Cross și a surprins intervievatorul dezvăluind că a jucat rolului unui Ewok în franciza Star Wars.

Când a fost întrebat dacă mai are „mulți bani” rămași din cariera sa anterioară, Grant a răspuns: „Am avut bani, dar i-am cheltuit”. El a explicat că și-a cheltuit averea pe femei ușoare și droguri, adăugând: „Ascultă, m-am bucurat de viața mea. Trăiești o singură dată, nu-i așa?”.

Paul Grant a apărut în clip cu o sticlă de alcool în mână și a spus dintr-o dată: „Știi ce, m-am gândit la asta – este ultima mea zi de băut. Am băut prea mult. Trebuie să încetez să mai fac asta”. Ulterior, el a repetat: „Beau prea mult”.

Mai târziu, în videoclip, când se sugerează că are o dependență de alcool, el spune: „Nu sunt dependent de nimic. Pot să beau o zi întreagă sau o lună, dar nu sunt dependent de ea. Mă bucur doar de mine.”

