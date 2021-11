Paula Chirilă, meseria pe care o avea înainte de a deveni celebră. Cu ce se ocupa celebra actriță

Paula Chirilă este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, iar faima i-a adus foarte multe beneficii. Însă talentul său natural a ajutat-o pe acest parcurs artistic. Nu multă lume, însă, cunoaște faptul că ea avea o meserie într-un domeniu total diferit, înainte de a deveni celebră în România pentru actorie.

Paula Chirilă, meseria pe care avut-o înainte de a cunoaște faima. Cu ce se ocupa ea

Actrița Paula Chirilă a avut o meserie la care nimeni nu se aștepta, asta înainte de a devenit celebră pe scena teatrul românesc. Vedeta a muncit încă de pe băncile facultății, timp în care a studiat. A fost asistentă medical, însă, mai apoi, ea a ales să-și urmeze pasiunea pentru teatru și a devenit celebră.

Paula Chirilă a lucrat ca asistentă medical pentru ceva vreme și a oferit, de curând, câteva declarații despre acest subiect, spunând cum a simțit ea trecerea de la medicină la teatru.

„Nu a fost o trecere ușoară deloc. Au fost 4 ani de facultate în care eu eram ziua la facultate, zi lumină. Și noaptea eram la spital, și apoi iarăși. De la 7 mergeam la facultate, spălam pe jos în sala de mișcare. De la 9 începeam cursurile și terminam seara și mă duceam la spital. Nu a fost deloc ușor. Acum privesc în urmă, așa, cu îngăduință, dar atunci a fost o perioadă foarte grea. Însă atunci fiind foarte tânără, am putut să duc chestia asta. Acum nu știu cum aș mai duce-o. Probabil cu ambiția care mă caracterizează și la cât de încăpățânată sunt și ambițioasă, aș duce-o până la capăt dar cu eforturi mari”, a declarat ea pentru ciao.ro.

În continuare, vedeta a vorbit despre cele mai dificile momente din viața ei de asistent medical.

„Da! Au fost câteva momente foarte grele în care efectiv au murit oameni în mâinile mele și nu am să uit asta nicio secundă cât o să trăiesc, nu am să uit să văd cum tineri mureau absolut fără să le mai putem face nimic, nici eu, nici medicul de garda, pur și simplu cedau. A fost cumplit pentru că eu eram la urgențe medicale, chiar unde erau urgențele”, a mai spus ea pentru sursa citată mai sus.

Paula Chirilă și soțul ei au divorțat în anul 2017

Din nefericire, Paula și soțul ei au divorțat în 2017, după 12 ani de relație. Atât ea, cât și soțul ei Marius Aciu, au încercat din răsputeri să își repare relația, dar au înțeles că cel mai benefic le-ar fi dacă ar alege să meargă pe drumuri separate.

Cei doi au ales să se despartă pe cale amiabilă, după ce au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste.

„Am divorţat. Drumurile noastre s-au despărţit. Încerc să fac faţă situaţiei şi să reduc daunele. Nu am fost singura care a luptat! Chiar în ultimii ani el făcea naveta! A făcut toate eforturile. Amândoi am încercat să ne ţinem pe linia de plutire. Până la urmă am ajuns la concluzia că e mai bine așa. Să sperăm că vom fi fericiţi în altă parte. Au fost totuşi 12 ani de viata foarte frumoşi şi am fost fericiţi după care nu am mai fost. Nu trebuie să ţii cu dinţii de ceva doar pentru că aşa se cade. Regret foarte multe lucruri. N-am fost nici eu destul de atentă cu el, e un om minunat. Şi încă îl mai iubesc. Ţin foarte mult la el. S-a produs o fractură, o ruptură. (…) Avem foarte multe amintiri frumoase. Acum nu mă întreba de-astea că încep să plâng. Avem foarte multe amintiri frumoase şi atunci când se termina un lucru îţi aminteşti doar de lucrurile frumoase făcute împreună”, a declarat Paula Chirilă la acea vreme, pentru Antena Stars.

