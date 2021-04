Pepe încă mai poartă verigheta, deși a divorțat de două luni. Însuși artistul a recunoscut motivul

După divorț, Pepe nu a mai fost văzut purtând verigheta, iar presa a scris nenumărate articole pe acest subiect. Toată lumea a fost curioasă să afle ce s-a întâmplat cu inelul și de ce Pepe nu îl mai poartă. Artistul a lămurit situația și a dezvăluit că, de fapt, nu a renunțat la verighetă, așa cum s-a speculat, ci au fost momente care i-au impus să nu poarte anumite accesori.

Ba mai mult, acesta a mărturisit că poartă în continuare verigheta și are un motiv bine argumentat.

La finalul anului 2020 știrea momentului din showbiz-ul românesc era vestea destrămării căsniciei de 8 ani a lui Pepe cu Raluca Pastramă. Cei doi au divorțat amiabil la notar pe data de 8 februarie 2021. Recent, Pepe a dezvăluit și ce s-a întâmplat cu verigheta.

Citește și: Care este, de fapt, numele Ralucăi Pastramă, fosta soție a lui Pepe

De ce nu renunță Pepe la verighetă

Artistul a declarat că motivul pentru care nu renunță la verighetă este pentru că îi place accesoriul. Acesta nu îl mai asociază cu simbolul uniunii, ci ca un obiect cool de purtat.

"Am văzut-o și pe aia cu «Pepe a renunțat la verighetă»… Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4-5 zile n-am mai pus-o pe mână, dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi", a mai spus Pepe la BarOnline, emisiunea sa de la Youtube.

Citește și: Pepe și Raluca Pastramă, prima poză după despărțire. Ce i-a făcut să se reîntâlească la două luni de la divorț

Anunțul divorțului de Raluca Pascu a fost făcut chiar de Pepe, pe canalul său de YouTube.

„Vreau să fac un anunţ important. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge acelaşi drum. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relaţiei. În momentul de faţă nu mai locuim împreună e mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate şi după multe încercări de împăcare, ne înţelegem foarte bine. Chiar ne înţelegem foarte bine, pentru că am înţeles nişte lucruri şi eu, şi ea. Nu mai există tensiuni sau cel puţin nu mai vrem să existe acele tensiuni. Ne-am asumat această separare şi vrem să ne creştem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educaţia lor şi pentru fericirea copiilor noştri”, spunea artistul despre divorțul de mama copiilor săi.

Citește și: Pepe a vorbit despre viața amoroasă după divorțul de Raluca Pastramă

Întrebat cum s-a finalizat divorțul acesta a răspuns: "Exact cum ne-am dorit". Cântărețul a declarat că cele două fetițe vor rămâne la amândoi: "Nu-i normal? Suntem părinți amândoi! Este cât se poate de normal, fără niciun fel de conflict. E bine, nu s-a întâmplat nimic grav, suntem părinți! Suntem oameni normali, ne-am înțeles ca doi oameni maturi. Nu există conflicte, este totul ok! Este exact cum și-a dorit", a mai spus Pepe după ce a ieșit de la notar, paparazzilor SpyNews.