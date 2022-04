Petre Condrat, din nou în cursă pe apă. Ce pregătește multiplul campion mondial de canoe pentru pasionații de SUP

În prezent, Petre Condrat nu se mai ocupă de modă ci de modul în care îi antrenează pe sportivii din Lotul Olimpic de Canoe al României, în calitate de antrenor, și nu numai pe ei.

Fostul sportiv de performanță le predă pasionaților de Stand Up Paddle, (SUP) și mai ales copiilor aflați la început de drum care visează să obțină rezultate în domeniu, tehnici de practicare a acestui sport.

Totodată, Petre Condrat antrenează și adulți, fie ei începători sau avansați, și a explicat cât de ușor este să te relaxezi pe placă, să faci condiție fizică și să vâslești.

Stand Up Paddle-ul, SUP, pe scurt, este un sport ușor de practicat, dar și greu, în același timp. Este antrenant dar și relaxant, însă ceea ce este foarte important este faptul că se învață foarte repede și poate fi practicat de persoane cu vârste cuprinse între 7 și 70 de ani, a precizat antrenorul.

Petre Condrat, despre cea de-a doua sa iubire, după canoe, Stand Up Paddle-ul: „M-am îndrăgostit pe loc și vreau să duc povestea mai departe, să formez copii care să devină campioni de SUP”

Multiplul campion mondial a descoperit acest sport în urmă cu aproape 10 ani și s-a îndrăgostit pe loc, imediat ce a urcat pentru prima oară pe placă.

Acum, Petre Condrat își duce povestea mai departe și inspiră nu doar copii, ci și adulți să urce pe placa SUP.

Am descoperit SUP-ul pe o plajă din Năvodari. Mi-a stârnit curiozitatea din prima, pentru că seamănă mult cu canoe, sportul pe care eu îl practic de 20 de ani.

Am urcat pe placă și m-am îndrăgostit pe loc. Apoi am participat la competiții și apoi mi-a fost foarte ușor să încep să antrenez copii pe plăcile SUP, își amintește Petre Condrat.

Citește și:Cătălin Botezatu s-a dus la judecătorie degeaba

Se poate vorbi despre o îmbinare a utilului cu plăcutul, un mix între relaxare și condiție fizică, dar și oportunitatea de a face performanță la nivel mondial.

Este un sport care oferă multe avantaje, din multe puncte de vedere. În primul rând, statul pe placă, în izometrie facilitează întărirea oaselor iar practicarea acestui sport conferă o condiție fizică bună.

Dus la un nivel superior, SUP-ul oferă și posibilitatea de antrenament mai avansat, cu efort mai mare și în condiții propice pentru participarea la competiții și chiar la campionate naționale sau mondiale.

Petre Condrat antrenează în parcul IOR din București, unde predă atât tehnicile de urcare și menținere a echilibrului pe placa SUP, cât și cele de vâslire, întoarcere pe placă și multe alte mișcări.

Totodată, multiplul campion mondial se dedică pasionaților de plăcile SUP și pe lacul Snagov, unde își petrece sfârșiturile de săptămână, antrenând, cu dăruire, întreaga zi.

În plus, Petre Condrat se ocupă și de organizarea unui festival nautic de o zi, Dracula SUP'er Race, unde pasionații se vor întrece într-o cursă de 10 km pe lacul Snagov.

Antrenorul îi va iniția chiar și pe copiii și adulții interesați să urce pentru prima oară pe placă SUP, în cadrul unor ateliere gratuite din cadrul festivalului de la Snagov.

The Fiery Priest, episodul 1, este disponibil în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi noul serial coreean