Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei, a murit la vârsta de 88 de ani: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată..”

Vasile Groza, tatăl Loredanei, a murit la 88 de ani. Loredana a anunțat pe 1 ianuarie trecerea în neființă a părintelui său.

Loredana a anunțat că, după aproape 3 luni de spitalizare, tatăl său a încetat din viață. „Ceremonia de rămas bun va fi vineri, 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu”, a anunțat artista.

„Am sperat că momentul asta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată..

Dar iată că timpul n a mai avut răbdare.

Tată a plecat în lungă călătorie a eternității!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, române, cântece pentru copii și pe noi copiii lui Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mama văduva de război care a crescut singură 3 băieți..

Visul lui a fost să scrie...chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie..

Dar în fiecare zi și a urmat destinul.. a scris..

Pentru că s-a născut poet.. natural, autodidact..

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sunt mândră de ține TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar stă în cale, doar dacă te dăruiești!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat.

Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou!

Te -ai luptat cu suferință până la ultima suflare!”, a transmis artista pe rețelele sociale.

Loredana a anunțat că înmormântarea va avea loc pe 2 ianuarie 2026.

„Nu vreau să îți spun adio draga TATA nicodată, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..

Tu pentru mine ești nemuritor!

Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine🙏🏻

Tu ești, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul

Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reîntalni pe Steaua noastră!

A ta, Luș”, a mai scris artista.

Vasile Groza va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, pe 2 ianuarie 2026, la ora 11:00.

Vasile Groza s-a născut în 1937 și a debutat în literatură în anul 2005, cu o carte pentru copii, şi anume Lumea prinţesei BLU. De atunci, acesta a mai publicat volume de poezii, potrivit curteaveche.ro. Confrom sursei, Loredana a mărturisit: „Dacă de la mama am învăţat să cânt, de la tata am învăţat să fiu creativă.“

Pe 31 decembrie, pe pagina de Facebook a scriitorului Vasile Groza a fost publicată poezia:

ANUL NOU

Iarnă nu-i, că nu-i zăpadă

Toamnă nu-i, că a trecut

Vară o să fie, nu-i tăgadă

Totuşi crăciunu-a venit!

Cineva bate la poartă

Pare-a fi un prichindel

Bate, bate şi aşteaptă

Anul Nou este, e EL!

Bate că i se cuvine

Că e iarnă, nu e iarnă

Cine îndrăzneşte-al ţine

Vestitor de primăvară

Pe 8 noiembrie, când Loredana a susținut un concert la Sala Palatului, artista a spus cu durere în suflet că tatăl ei nu s-a putut afla în public, din cauza problemelor de sănătate.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, spunea Loredana în luna noiembrie.

Mai mult, se pare că Loredana i-a dedicat și o piesă celui care a crescut-o.

În ceea ce privește concertul „Măiastra”, acesta a fost foarte important pentru artistă. Artista s-a pregătit intens în ultima perioadă pentru evenimentul de la Sala Palatului care a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie 2025.

Pe 6 august 2025 Vasile Groza a împlinit 88 de ani, iar Loredana i-a transmis un mesaj emoționant.

„Leul meu suprem a împlinit 88 de Ani!!!Să fii sănătos și să ne bucuri mereu cu cărțile tale minunate!!! Ai fost alături de mine de când mă știu și la bine și la greu!! Te iubesc este prea puțin să-ți spun!! Dar tu știi că pentru mine ești universul!!A ta, Lush”, a fost mesajul Loredanei transmis pe 6 august 2025.

