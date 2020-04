"O lecție de viață!" Chef Sorin Bontea, despre viața în bucătărie. Cum și-a cunoscut soția și surpriza care l-a așteptat acasă pe câștigătorul Asia Express 3: "A fost raiul pentru mine"

Tot în perioada adolescenței s-a angajat pentru prima data ca bucătar și povestește și ce făcut cu primii bani câștigați.

”La muncă, m-am angajat la 16 ani. Eram ajutor de bucătar. Cred că i-am cheltuit cu fetele, iar o parte i-am dat în casă, clar, pentru că aşa era la noi, se dădeau în casă banii. Ca în orice meserie, înveţi. Toţi au mai gătit ceva pe acasă, dar ea, ca meserie, o înveţi doar într-un restaurant când începi să o faci profesionist”, a povestit Sorin Bontea.

A gătit pentru nume precum Madonna, Vand Damme sau Nicolas Cage

După ce a trecut de primii ani ai carierei, a ajuns să gătească pe vase de croazieră, experiență care nu poate fi uitată, spune el. Acolo a învățat disciplina meseriei, datorită căreia a putut progresa. Ulterior a ajuns chef în cel mai bun restaurant cu specific străin din Capitală, iar de acolo plecat jurat la Master Chef, începându-și astfel cariera în televiziune.

Ce a făcut Ștefania, când a aflat că a pierdut finala Asia Express! Sorin Bontea: „A fost cel mai greu când am văzut-o”

”Am fost sunat. Lucram pe vremea aceea la cel mai bun restaurant cu specific străin şi am fost sunat de o doamnă, îi mulţumesc şi acum pe această cale. Eram în bucătărie, pregăteam micul-dejun şi vine ajutorul managerului de la restaurant şi spune: „Sorin, te caută cineva de la televiziune“. Zic „băi, du-te de aici“, l-am înjurat, credeam că face glume. „Băi, n-auzi? Vorbesc serios“, zice. Şi am vorbit la telefon, m-a întrebat dacă sunt dispus să merg la un casting. Şi aşa am ajuns în televiziune. ”, a declarat Sorin Bontea.

De-a lungul carierei a avut posibilitatea să gătească pentru vedete numai una și una, atât din țară, cât și din străinătate.

”Începând cu Madonna, terminând cu Van Damme, Nicolas Cage, pentru echipe de fotbal – Manchester, Liverpool –, pentru Hagi, Gică Popescu. Am stat foarte mult de vorbă şi am gătit cu bucătarul Madonnei, un italian.”

Cu toate că meseria de bucătar i-a adus succesul, finalistul Asia Express nu vrea ca fiica și fiul său să-i calce pe urme.

”În primul rând, nu aş vrea pentru că este o meserie grea şi nu întotdeauna e încununată cu succes. Adică sunt foarte mulţi bucătari, nu toţi au avut norocul meu. Este o muncă grea şi cere foarte multe sacrificii. Eu nu ştiam ce e ăla Revelion, ce e ăla Paşte, ce e ăla Crăciun, vacanţe… Când lumea se distra, eu eram la muncă. Eu am stat foarte mult timp departe de familie din cauza meseriei, ceea ce nu e tocmai plăcut. Sunt momente în care preferi să fii acasă. Şi când sunt sărbătorile te întrebi: Merită? Unii consideră că merită, eu am considerat că merită, alţii că nu… Dacă ei au stat acasă de sărbători fără tată, de ce trebuie să facă şi ei la fel dacă pot să facă altceva?”

Sorin Bontea trăiește o poveste de dragoste ca-n filme!​

Sorin Bontea este un familist convins! De 31 de ani, câștigătorul Asia Express 3 este căsătorit cu aceeași femeie, iar povestea lor de dragoste poate servi drept exemplu pentru generațiile mai tinere. Chef Bontea s-a îndrăgostit la prima vedere și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o cuceri pe femeia ce i-a furat inima la o petrecere.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994.Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte. Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!”, a declarat Sorin Bontea.

Sorin Bontea, dezvăluire neașteptată după ce a câștigat trofeul Asia Express! „Ce s-a întâmplat după e cu totul altă poveste!”

Între timp, în viața lor au apărut doi copii, care au sudat legătura dintre ei și, din fericire, fiica lui, Miruna, a moștenit pasiunea pentru bucătărie. Secretul familiei lor fericite și unite?

„Pentru noi o dovadă de iubire e faptul că de 31 de ani suntem împreună. Suntem genul acela de cuplu care crede în familie, în valorile ei și asta, zic eu, e foarte important într-o relație. Pe soția mea o iubesc pentru tot ceea ce este ea și pentru tot ceea ce sunt eu când sunt cu ea. Acum, în ceea ce o privește, e clar: sunt frumos, deștept si modest.”, ne-a declarat Bontea.

Supriza care îl aștepta acasă, după două luni în Asia​

După două luni în Asia, într-una dintre cele mai grele experiențe din viața lui, Sorin s-a întors victorios acasă, câștigător al celui de-al treilea sezon Asia Express, deși nimeni n-a pariat, inițial, pe reușita echipei Sorin Bontea – Răzvan Fodor.

Energie nucleară! România, îmbogățită! Reactoarele 3 și 4 au pornit în forță, cu efect în toată țara! Nu la Cernavodă, ci în „Asia Express”! FOTO