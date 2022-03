Premiile Oscar 2022: Wesley Snipes e de nerecunoscut pe covorul roșu. Ținuta care le-a atras atenția tuturor

Wesley Snipes și-a surprins atât colegii, cât și pe fotografii prezenți la evenimente, cu look-ul său. Pe lângă ținută deosebită pe care a abordat-o, pentru că nu a avut un costum obișnuit, actorul a arătat că a slăbit foarte mult.

Wesley Snipes a purtat un costum burgundy, format dintr-o cămasă, papion, sacou și pantaloni scurți și colanți. Cu toții au fost surprinși de faptul că celebrul actor a ales să poarte pantaloni scurți.

Wesley Snipes, apariția surprinzătoare de pe covorul roșu la Oscaruri 2022

Actorul a atras toate privirile, iar mulți dintre cei care l-au văzut s-au îngrijorat pentru sănătatea lui de vreme ce a slăbit enorm.

Wesley Snipes, în vârstă de 60 ani, a devenit faimos pentru o serie de filme de succes în care a jucat de-a lungul carierei sale, printre care și New Jack City (1991), White Men Can't Jump (1992), Passenger 57 (1992), Rising Sun (1993), Demolition Man (1993), To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995), U.S. Marshals (1998), The Expendables 3 (2014), Coming 2 America (2021), trilogia Blade (1998–2004) și The Player (2015).

Wesley a jucat alături de numeroși actori de mare calibru, precum Sylvester Stallone, Sandra Bullock și mulți alți. Sylvester Stallone a devenit unul dintre prietenii săi apropiați.

După ce a primit mai multe premii datorită talentului său incredibil în lumea filmului, succesul acestuia a fost umbrit după ce, în 2008 a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Cu toate acestea, el a văzut totul ca pe o lecție și a spus că a devenit a persoană mult mai bună.

Wesley a petrecut 3 ani în închisore și a plătit o amendă de 5 milioane de dolari. Wesley Snipes a fost arestat în 2010 și eliberat în 2013, potrivit Cinemablend.

Într-un interviu din 2020 pentru publicația The Guardian, Wesley a mărturisit că speră că experiența din închisoare să îl fi schimbat în bine.

“Am ieșit o persoană mult mai bună și mai curată. Mai curată în ceea ce privește valorile, știu care îmi e scopul, ce relații vreau să stabilesc cu strămoșii mei și cu Dumnezeu. Îmi era mai clar ce voiam să fac după ce mi-am obținut libertatea”, a povestit pe atunci Weasley Snipes.

Evenimentele neașteptate de la decernarea Premiilor Oscar 2022

Chris Rock a urcat pe scenă la decernarea Premiilor Oscar 2022 pentru a prezenta care este câștigătorul la categoria Cel mai bun documentar. Cu toate acestea, speech-ul său a început cu glume despre colegii săi propuși la categoriile Cel mai bun actor al anului.

Fiind un comediant cunoscut, Chris a vorbit despre mai multe vedete, și a ajuns și la Will Smith, făcând o glumă despre soția acestuia, Jada Smith. Chris a spus că așteaptă să o vadă în filmul G. I. Jane 2. Chris Rock a făcut referire la look-ul lui Jada, care a decis să se tundă cheală după ce a fost diagnosticată cu alopecie în 2018. Actrița din rolul principal din G. I. Jane este, de asemenea, cheală.

Chiar dacă Will Smith a râs inițial, actorul se pare că s-a enervat cumplit din cauza glumei, atunci când a văzut grimasa de pe fața soției sale. Will a recurs la violență și a urcat pe scenă, dându-I o palmă lui Chris Rock. Will Smith s-a așezat la loc și a strigat la Chris Rock, spunându-i să nu îi mai pronunțe niciodată numele.

Comediantul a rămas surprins, dar nu s-a mișcat de pe scenă și și-a continuat cu profesionalism speech-ul, spunând că acesta ar putea fi cel mai bun moment din televiziune de până acum. Câteva momente mai târziu, Will Smith a primit premiul pentru Cel mai bun actor și în timpul discursului de acceptare și-a cerut scuze pentru ieșirea lui nervoasă.

