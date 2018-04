Prima apariție publică a lui Liviu Arteni, după moartea Israelei. Rămas văduv, bărbatul a recunoscut că suferă enorm după artistă

Liviu Arteni s-a întors în România! Fostul soţ al Israelei a vorbit despre planurile pe care şi le-au făcut cu puţin timp înainte de moartea ei, dar şi despre ceea ce i-a rămas moştenire.

Potrivit acestuia, artista voia să își vândă conacul din Maramureș și să se mute în străinătate. Din păcate nu a mai apucat. În urma unui atac dde cord, fosta balerină a fost găsită fără suflare. Tânărul spune că nu ar fi moștenit prea multe de pe urma fostei soții, milionară în euro, pentru că cei doi erau divorțați atunci când artista a murit.

„Am patru terenuri la Călărași. E teren agricol, e ieftin. (...) Eu n-am vrut, am zis că sunt tânăr, nu țineam morțiș să mi le dea. În momentul de față, am spus că îmi plac animalele, aș vrea să am o fermă. Țin mult la asta" , a povestit Liviu Arteni la "Agenția Vip" de la Antena Stars.

Liviu ar fi aflat întâmplător de moartea Israelei

"Am văzut întâmplător că a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toată lumea. Sunt omul care bat la ușa cuiva și nu mi se deschide, nu mai bat. Așa a fost și cu ea. Au fost violențe, după am plecat și am luat autocarul. A preferat să se izoleze, vorbeam cu ea, apoi îmi închideam telefonul și nu mai comunicam. Sper să nu-i fi făcut rău.

Între noi erau doar dialoguri tari, îmi reproșa lucruri legate de alcool. Nu eram cu ea pentru bani, lumea nu mă cunoștea. În ultimii doi ani începuse să fie agitată relația noastră”, a mai povestit bărbatul.

La numai 70 de ani, singură și bolnavă, Israela, fostă balerină și femeie de afaceri, a trecut în neființă în luna martie.. În urma ei, au rămas mulți prieteni care au iubit-o, multe regrete și o avere colosală. Deși erau divorțați, Liviu, fostul soț, aflat în Spania, a recunoscut că a suferit enorm după iubita lui.

ISRAELA A MURIT! Inițial, tânărul a ales să păstreze tăcerea, dar internauții l-au luat la rost pe pagina personală de Facebook. Liviu și-a actualizat poza de copertă pe pagina personală și a postat o fotografie cu femeia care i-a fost soție, mentor și prietenă timp de mai mulți ani. Prietenii i-au transmis mesaje de îmbărbătare, după ce ieri, unii l-au certat că e indiferent.