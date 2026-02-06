Antena Căutare
Prima imagine cu Sebastian Stan în filmul regizat de Cristian Mungiu. Transformarea incredibilă a celebrului actor

Pe Internet a apărut prima imagine cu Sebastian Stan, celebrul actor care și-a făcut un renume la Hollywood, în filmul regizat de Cristian Mungiu, Fjord.

Sebastian Stan a colaborat cu Cristian Mungiu pentru filmul Fjord | Getty Images

Acesta e primul film în limba engleză regizat de Mungiu și primul film românesc în care joacă Stan, potrivit regizorului.

Mungiu vrea să revină cu acest film la festivalul de la Cannes, în 2026, scrie Deadline.

Alături de Stan, în Fjord joacă și Renate Reinsve, cunoscută pentru Sentimental Value.

Pentru a intra în pielea personajului, Stan a trecut printr-o transformare notabilă, așa cum se vede în imaginea apărută online.

Pentru Fjord, în imagine Sebastian Stan a apărut cu barbă, ochelari cu ramă groasă și chelie, cel mai probabil realizată cu ajutorul efectelor speciale.

Citește și: În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane

E o diferență notabilă față de imaginea sa obișnuită, apreciată de milioane de fani din întreaga lume.

În Fjord, cei 2 actori principali interpretează un cuplu mixt româno-norvegian care se mută, împreună cu copiii lor, în satul de pe un fiord unde s-a născut soția. Noua lor viață, atent planificată, nu decurge conform așteptărilor atunci când se confruntă cu un alt cuplu, cu o viziune foarte diferită asupra vieții.

„Sunt acum în post-producție. Am filmat anul acesta, în aprilie și mai, în mare parte în Norvegia. Suntem foarte fericiți că avem în film câțiva actori care au avut un an minunat, Sebastian Stan și Renate Reinsve,” a declarat Mungiu pentru Deadline pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Marrakech.

„Nu i-aș fi putut întâlni într-un moment mai bun pentru carierele lor și mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ei. Sper ca toată lumea să se bucure de felul în care au construit împreună această poveste delicată și intimă,” a adăugat el.

Cristian Mungiu ar putea reveni la Cannes cu Fjord

Fjord e primul film al lui Mungiu din ultimii 3 ani, după drama R.M.N. din 2022. Regizorul a concurat de 4 ori la Cannes și a câștigat Palme d’Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007, premiul pentru Cel mai bun scenariu pentru După dealuri în 2012 și premiul pentru Cel mai bun regizor pentru Bacalaureat în 2016.

Sebastian Stan s-a născut în România, unde a trăit până la vârsta de 8 ani, înainte de a se muta în SUA după o scurtă perioadă petrecută în Austria.

Citește și: Sebastian Stan a vorbit deschis despre copilăria în România, după ce a părăsit țara acum 30 ani. Ce a declarat pentru Vanity Fair

„Am început să vorbesc cu Sebastian acum vreo 8 ani despre a face un proiect împreună și e foarte amuzant că proiectul pe care l-am făcut acum este primul lui în limba română, dar primul meu în limba engleză,” a spus Mungiu.

„E pe jumătate o glumă, dar e adevărat. Vorbește puțin românește în film, dar vorbește și multă engleză. Și este, în mare parte, un amestec de engleză și norvegiană, cu puțin „condiment” românesc din când în când,” a continuat regizorul.

Mungiu a participat la Festivalul de Film de la Marrakech, unde a avut un rol notabil în proiectul Atlas Workshops, dedicat filmelor viitoare din Orientul Mijlociu și Africa.

Mungiu a spus că Atlas Workshops reprezintă o continuare a muncii sale din România de a sprijini regizorii aflați la început de drum.

„Poți întâlni o mulțime de idei proaspete despre cinema și este foarte important ca filmul să fie mereu revigorat de oameni care nu vor să imite modelul pe care l-au văzut la alții,” a declarat Mungiu. „Ci să încerce să-și găsească propria voce și să și-o impună, pentru început, în lumea festivalurilor.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

