Prin ce dramă a fost nevoită să treacă Loredana Chivu. Diva a fost însărcinată, însă a pierdut copilul. Cum s-a întâmplat

Loredana Chivu este o femeie extrem de frumoasă și celebră în lumea mondenă. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și glumele la ea, puțini sunt cei care știu prin ce dramă a trecut fosta asistentă TV.

Focoasa blondină a fost întotdeauna discretă și a preferat să își țină viața personală cât mai departe de ochii curioșilor, însă de data aceasta s-a decis să povestească despre o perioadă delicată din viața sa.

Vedeta a vorbit despre fostele sale relații și a dezvăluit că în urmă cu mulți ani a fost agresată de către iubitului său. De asemenea, fosta asistentă TV a vorbit cu durere despre faptul că a rămas însărcinată, însă a întâmpinat unele probleme.

De ce a pierdut Loredana Chivu sarcina

Loredana Chivu și-a ținut până acum drama departe de ochii curioșilor și luminile reflectoarelor, însă a „răbufnit” în timpul unei emisiuni online. Blondina a mărturisit că s-a numărat printre femeile care au fost victimele abuzului în cuplu. Mai mult decât atât, aceasta a spus că a fost lovită de bărbatul cu care urma să aibă un copil, potrivit spynews.ro.

În urma celor întâmplate, vedeta a primit vestea neplăcută că sarcina sa s-a oprit din evoluție.

„Băiatul cu care eram atunci, pentru că nu s-a simțit confortabil, mi-a dat un cap în arcadă, mi s-a umflat foarte tare, m-am umplut de sânge. O altă traumă a mea a fost faptul că eu atunci eram însărcinată și la două luni am pierdut copilul pe care mi-l doream, asta e o altă traumă de-a mea. Cred că a avut o legătură cu toate stările mele de atunci, era totul bine, mi s-a spus că sarcina s-a oprit din evoluție”, a povestit ea despre toată situația neplăcută, conform sursei citate mai sus.

Loredana Chivu s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca ca să devină mamă

Fosta asistentă TV a mai declarat că și-a dorit foarte mult să aibă un copil și să trăiască experiența de mama. Totodată, aceasta a povestit că a vrut atât de mult să-și întemeieze o famile, încât s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca, iar când a ajuns acasă și-a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv.

”Eram într-o relație, îmi doream copilul, îmi doresc copii de foarte mult timp, n-a fost să fie. Am fost la Arsenie Boca, iar când m-am întors fără să am cea mai mică impresie mi-am făcut un test de sarcină și a ieșit pozitiv, am sunat doamna ginecolog, mi-a zis să iau niște pastile să prindă sarcina, a fost o mare fericire pentru mine și am zis că e de la Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima mea nu unul, doi și poate chiar trei”, a mai mărturisit ea, conform sursei citate anterior.

De asemenea, Loredana Chivu a afirmat că își dorește și în prezent un copil sau mai mulți.

