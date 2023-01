Prin ce schimbare de look a trecut Oana Moșneagu. Cum arată acum iubita lui Vlad Gherman: „Îți stă minunat!”

Oana Moșneagu le-a făcut o surpriză de proporții prietenilor din mediul online. Actrița s-a decis să apeleze la o schimbare de look care a uimit pe toată lumea, iar drept dovadă stau reacțiile fanilor de pe Instagram.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, iubita lui Vlad Gherman nu a putut ascunde față de admiratorii săi că nu mai arată deloc așa cum au cunoscut-o pe micile ecrane în serialul Adela.

Mai mult decât atât, se pare că actrița a hotărât să își vopsească părul într-o nuanță mai închis. Un lucru este evident, apariția acesteia cu noul look a făcut furori pe contul de Instagram.

Cum arată Oana Moșneagu, după ce a apelat la o nouă coafură și s-a vopsit

În urmă cu puțin timp, Oana Moșneagu a făcut senzație pe rețelele sociale cu o serie de imagini spectaculoase. De astfel, actrița și-a anunțat fanii că a trecut printr-o schimbare de excepție, iar pozele vorbesc de la sine.

Iubita lui Vlad Gherman a îmbrăcat un corset provocator care i-a scos în evidență atuurile fizice și noul look. Ținuta i-a pus într-o lumină bună decolteul amplu, silueta de invidiat și superbele trăsături ale feței.

„Când îți place de tine așa cum nu ți-a mai plăcut de mult și asta pentru că ai fost tunsă, vopsită și coafată genial. Am avut o seară productivă, plină de achiziții noi, minte-mă și spune-mi că nu arată wow 😍”, a fost descrierea folosită de Oana Moșneagu la postare.

Actrița din Adela se mândrește cu o comunitate impresionantă de prieteni pe rețelele sociale, motiv pentru care imaginile au generat mai bine de 9 mii de like-uri și foarte multe reacții pozitive.

„Îți stă minunat! Parcă ești o altă Oana”, „Toată frumusețea din lume ai luat-o tu”, „Ești superbă ❤️... frumoasă și deosebită! Se simte lipsa "Andreei" de pe micile ecrane. Oare când un alt proiect? Succes pe mai departe!”, „Ești foarte frumoasă, Oana!” sau „Să-ți fie de bine acest nou look și să ai mult noroc în noul an!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Oana Moșneagu a dezvăluit dacă are sau nu operații estetice

Oana Moșneagu a răspuns la toate curiozitățile fanilor prin intermediul unei ședințe de Q&A (întrebări și răspunsuri) pe Instagram. Întrebată dacă are operații estetice, actrița a oferit un răspuns direct și sincer.

„Nu am umblat în această zonă. De fapt, nu am umblat pe nicăieri. Deși aș umbla în niște locuri, dar aici se vede la lumina asta, dar nu încă. Nici nu cred că am nevoie”, a răspuns Oana Moșneagu pe contul personal de Instagram.

„Am intervenit undeva și anume la dantură, am fațete dentare și poate că buzele păreau mai mici. Buza de sus era mai mică înainte pentru că dinții mei naturali de lângă cei doi centrali era unii dați puțin spre interior. Acum am fațete și i-am îndreptat, probabil că și buza asta s-a ridicat un pic, altă explicație n-am”, a mai adăugat ea.

