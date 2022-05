Probleme pentru Gianluca Vacchi. Excentricul milionar, dat în judecată de angajații care susțin că-i maltratează. Ce riscă

În jurul lui Gianluca Vacchi au existat o mulțime de controverse în ultimele zile. Antreprenorul este ”judecat” public pentru exploatarea și hărțuirea personalului său, după ce mai mulți foști angajați i-au adus acuzații grave.

Controversele au început după ce a ieşit la iveală cazul fostei angajate filipineze care l-a dat în judecată pe Vacchi pentru că ar fi fost obligată să apară în filmuleţele influencer-ului, după un program de aproape 18 ore de muncă. Dacă mişcările nu erau sincronizate, Vacchi ar fi aruncat cu telefonul sau tija unei lampe după ea şi ceilalţi angajaţi.

Pentru ce îl învinovățesc foștii angajați pe Gianluca Vacchi

Furtuna media a fost declanșată de un interviu acordat publicației La Repubblica de Laluna Maricris Bantugon, o bonă filipineză care a lucrat pentru celebrul antreprenor din mai 2017 până în decembrie 2020. Nu ar fi singurul angajat revoltat, căci încă doi foști salariați fac acuzații și cer despăgubiri de 70 de mii de euro.

Condiții de muncă „degradante”, ture nesfârșite, ore suplimentare neplătite, concedii și zile de muncă anulate, acestea sunt motivele care ar fi împins-o pe femeie să se răzvrătească împotriva regelui social media.

În mod special, faptul că Vacchi și-ar fi pierdut răbdarea dacă angajații săi nu se mișcau cum trebuie atunci când făceau filmulețe pentru platformele sociale.

Gianluca Vacchi, apărat de o angajată

Totuși, deși unii angajați îl pun la zid pe Gianluca Vacchi, alții îl susțin în tot acest scandal. Laura Siazzu, care se ocupă de curățarea hainelor din Casa Vacchi, este una dintre persoanele care îi iau apărarea antreprenorului.

„Pentru că sunt cei care au scris că avem sindromul Stockholm, nu este adevărat. Am 40 de ani si acesta este primul loc unde mă angajează pe perioada nedeterminată. Nu am văzut niciodată sticle, obiecte zburând, nu am primit niciodată amendă pentru că am străpuns șosetele”, a declarat femeia.

Bona filipineză îl acuză pe fostul angajator că a pus-o să muncească 20 de ore pe zi, dar Siazzu își apără angajatorul: „Lucrăm în ture normale: dimineața sau seara, în total opt ore, cu o oră de pauză de masă.

Da, doctorul ne pune și să mâncăm. Suntem bine plătiți, avem cazare și masă, concediu. Dacă a fost o persoană violentă, nu a fost medicul. Cineva a fost concediat pentru că a ridicat mâna asupra a trei colegi”, conform Oggi.

Femeia a mai adăugat că își iubește angajatorul și că probabil cei care vorbesc de rău de el o fac pentru că le pare rău că nu mai sunt în echipa lui.





