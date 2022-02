Radu Vâlcan și soția sa au fost diagnosticați din nou cu Covid-19. Care e starea prezentatorului și ce a postat din izolare

Radu Vâlcan și soția sa au fost din nou diagnosticați cu Covid-19 și se află în prezent acasă în izolare alături de cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian.

Prezentatorul de la Insula Iubirii a mai fost diagosticat cu Covid și toamna trecută, în septembrie. Pe atunci, și el și micuțul Adrian, care avea doar 2 luni.

Radu Vâlcan, diagnosticat a doua oară cu Covid-19

Deși este vaccinat cu schema completă, se pare că prezentatorul TV s-a reinfectat, atât el, cât și soția lui, Adela. În urmă cu puțin timp, Radu postat pe contul său de Instagram o fotografie din izolare pentru urmăritorii săi.

Citește și: Radu Vâlcan, primele imagini din Thailanda, de la filmările pentru noul sezon Insula Iubirii. Ce a dezvăluit prezentatorul

În poză, prezentatorul TV apare cu părul ciufulit și ține în mândă un desen făcut de fiul său, Alexandru. La descrierea fotografiei, el a adăugat “Așa e-n izolare, facem activități spectaculare…”, semn că nu e deloc ușor pentru cei doi soți să fie acasă bolnavi și să aibă grijă de cei trei copii în același timp.

Radu Vâlcan se bucură de o viață de familie minunată, având o soție iubitoare și 3 băieți năzdrăvani. Noua poză a strâns peste 3.000 de reacții, iar în secțiunea de comentarii, urmăritorii săi i-au transmis sănătate și au râs de felul în care și-a ciufulit părul încât să semene cu personajul din desenul lui Alexandru.

În septembrie 2021, când s-a îmbolnăvit prima oară de Covid, Radu spunea pe atunci că a avut o formă ușoară a bolii.

“Așa arată doi oameni din trei de aici din casă care au luat acest virus. Ne simțim foarte bine, totul e bine și eu sunt și vaccinat. Poate ăsta este motivul pentru care am făcut o formă ușoară. Ne bucurăm de vremea asta frumoasă”, a declarat pe Instagram Stories Radu Vâlcan în septembrie 2021, în timp ce alături de el se afla și soția sa, Adela Popescu.

Radu Vâlcan după filmările din Thailda pentru Insula Iubirii

Filmările pentru noul sezon Insula Iubirii în Thailanda s-au încheiat în urmă cu câteva luni, iar prezentatorul TV a slăbit considerabil cât timp a lucrat acolo la noua emisiune.

Într-o postare anterioară, Radu a explicat că a slăbit mult pentru că acolo nu a avut timp să facă sport și atunci a fost mult mai atent la alimentația sa, consumând doar alimente sănătoase.

Citește și: Irina și Răzvan Fodor, în vizită la Radu Vâlcan și soția sa. Care a fost motivul reîntâlnirii

Acest regim alimentar combinat cu căldura și oboseala acumulată l-au făcut pe Radu Vâlcan să slăbească, iar fanii și-au exprimat regretul în comentarii.

“Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult si nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație. Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt in regulă. Sunt ok. Maine, dis de dimineata, sunt in parc. Vă zic ca să nu ziceți că nu v-am zis. O să vină și @mihaimorar, așa mi-a promis”, a scris Radu Vâlcan într-o postare de când s-a întors din Thailanda.

iUmor are premiera pe 11 februarie în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț, iar râsul e garantat în sezonul 12