Raluka, într-un tricou alb, fără sutien stârnește imaginația fanilor. Vedeta a atras atenția colegilor ei de breaslă

Raluka, frumoasa concurentă a show-ului Te cunosc de undeva care formează un cuplu artistic cu Ana Baniciu, i-a surprins pe urmăritorii ei de pe Instagram cu o fotografie incendiară.

Bruneta focoasă și-a surprins plăcut fanii cu o fotografia în care le arată că e pregătită de vară. Într-o pereche de pantaloni scurți, pe skateboard, purtând un tricou alb, fără sutien, Raluka a s-a jucat cu mințile internauților care s-au bucurat de această ipostază a vedetei.

Mereu în formă, deși ae un program extrem de încărcat, Raluka nu lipsește de la antrenamente, fiind preocupată de imaginea ei. De asemnea, concurenta show-ului Te cunosc de undeva știe întotdeauna cum să-și pună în evidență fizicul de invidiat și intens lucrat la sală, îmbrăcând ținute sexy.

Fotografia incendiară a strâns într-un timp scurt mii de like-uri, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Printre cei care i-au comentat la fotografie se regăsește și Pepe, colegul ei de la show-ul transformărilor Te cunosc de undeva.

“treci acasa ca e frig…”, i-a scris artistul, iar Raluka i-a răspuns “vaaaaai 😂😂”.

Emilia Popescu a comentat și ea la poza cântăreței: “Aoleuuuuuuuuu❤️”.

Nici ceilalți fani nu au putut să nu observe bustul amplu al Ralukăi.

“frigutz, frigutz, dar se putea si mai frig :))))”

“Vin eu sa te încălzesc 🔥🔥🔥🔥🔥”

“Frumoasa și sexy”

Raluka și Proiectul Balkanic

Raluka una dintre cele mai bune voci feminine din Romania, revine cu un intreg playlist de piese cantate alaturi de band-ul ei intr-un Show Balakanic 100 % Live.

Proiectul Balkanic este un proiect de echipa, la care Raluka lucreaza de mai bine de doi ani. Aici, ascultatorii pot gasi piese inspirate din folclorul romanesc reorchestrate in maniera proprie, piese de petrecere cantate live de Raluka alaturi de unul dintre cele mai bune band-uri din Romania.

Raluka este un artist recunoscut pentru exigentele muzicale, asadar a insistat sa isi formeze propria echipa si sa lanseze aceste piese numai in momentul in care proiectul suna impecabil. Impreuna cu band-ul, Raluka a repetat si a lucrat la piese astfel incat varianta live, cea pe care fanii o pot gasi pe youtube, sa transmita un vibe bun.

“Proiectul Balkanic este un proiect de suflet pe care l-am inceput aproximativ cu doi ani in urma. Am pornit acest proiect impreuna cu Poke, cel mai bun acordeonist din tara, iar pe parcursul timpului am reusit sa am alaturi de mine o intreaga echipa, niste oameni minunati care fac acest proiect sa sune incredibil de bine. Sheby, Laur, Triff sunt cativa din oamenii care fac acest proiect sa sune asa bine. Imi doresc tare ca aceste piese sa ajunga la cat mai multi dintre voi si sa va bucurati de el asa cum noi de bucuram sa il cantam”, a spus Raluka.