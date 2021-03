Schimbarea de look care o face să arate ca o “tânără domniță”. Cum s-a tuns frumoasa Raluka, concurenta Te cunosc de undeva

La vârsta de 31 de ani, cântăreața se poate lăuda cu o carieră de succes și cu o formă fizică de invidiat. Alături de Ana Baniciu, Raluka atrage atenția tuturor în mediul online, iar cele două sunt privite ca etalon de frumusețe.

Raluka, despre noul ei proiect muzical

Raluka este un artist recunoscut pentru exigențele muzicale, așadar a insistat să își formeze propria echipă și să lanseze aceste piese numai în momentul în care proiectul sună impecabil. Împreună cu band-ul, Raluka a repetat și a lucrat la piese astfel încât varianta live, cea pe care fanii o pot găsi pe youtube, să transmită un vibe bun.

“Proiectul Balkanic este un proiect de suflet pe care l-am inceput aproximativ cu doi ani in urma. Am pornit acest proiect impreuna cu Poke, cel mai bun acordeonist din tara, iar pe parcursul timpului am reusit sa am alaturi de mine o intreaga echipa, niste oameni minunati care fac acest proiect sa sune incredibil de bine. Sheby, Laur, Triff sunt cativa din oamenii care fac acest proiect sa sune asa bine. Imi doresc tare ca aceste piese sa ajunga la cat mai multi dintre voi si sa va bucurati de el asa cum noi de bucuram sa il cantam”, a povestit Raluka.

Una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, Raluka poate fi urmarita la "Te cunosc de undeva" in fiecare sambata seara incepand cu ora 20:00 pe Antena 1. Artista are numeroase piese care au stat saptamani la rand in topurile muzicale. Piese precum “Ieri erai”, “Zbor”, Aroma sau single-ul cu Killa Fonic, Dulce Otrava au fost pe buzele tuturor.