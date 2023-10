Raluka și Ana Baniciu au trăit clipe de groază în Israel. Războiul a izbucnit când cele două se aflau în vacanță

Raluka și Ana Baniciu au povestit clipele de groază prin care au trecut și cum au resimțit tensiunea din Israel. Sirenele au început să sune în jurul orei 6 dimineața, iar primele explozii au fost auzite chiar din apartamentul acestora.

Cele două artiste apreciate de publicul din România au plecat într-o vacanță cu adevărat de neuitat. Acestea și-au dorit să participe la concertul lui Bruno Mars pe care artistul ar fi trebuit să îl țină în Israel. Din cauza bombardamentelor, concertul a fost anulat, iar vacanța celor două vedete a fost distrusă.

Neștiind ce se întâmplă, cele două artiste însoțite de soțul Anei au intrat în panică în momentul în care au auzit bombe care explodau chiar deasupra lor. Au aflat de pe internet faptul că Israelul a fost atacat, iar acest aspect le-a determinat să intre într-o stare de frică.

Citește și: Ruby, prinsă de război în Israel. În timp ce oferea un interviu telefonic, legătura s-a întrerupt brusc - VIDEO

Clipele de groază pe care Raluka și Ana Baniciu le-au petrecut în timpul bombardamentelor din Israel

Terifiați de ceea ce se întâmplă, cele două prietene împreună cu Edy Kovacs s-au adăpostit în buncăr de fiecare dată când se auzeau sirenele. Conform declarației Ralukăi de pe Instagram, în buncăr au auzit cea mai puternică explozie din viața ei.

În jurul orei 19:30, „exact în momentul în care Ana ar fi trebuit să scoată pastele de la fiert, se aude mare sirenă fix lângă blocul nostru. Am fugit până în buncăr, am alergat până jos în buncăr, iar din momentul ăla am numărat vreo opt explozii extrem de puternice și ăla a fost și momentul în care chiar m-am panicat cu adevărat” a povestit Raluka pe Instagram.

După clipele de coșmar prin care au trecut, acestea au ajuns în România în siguranță, dar cu temeri foarte mari pentru ceea ce se întâmplă în lume.

Citește și: FOTO. Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios. Artista, condusă de tatăl ei, Mircea Baniciu, spre altar

„O experiență ciudată, normal trebuia să mergem la concert la Bruno Mars, să ne distrăm împreună cu Edy și cu Ana pentru că ăsta era cadoul nostru de nuntă, dar din păcate n-a fost să fie, mă bucur că suntem acasă, că e toată lumea ok” a mai povestit Raluka.

Citește și: Super Neatza, 1 iunie 2023. Connect-R & Raluka - Lasă-mă să te...

Cu toate acestea, se pare că Ana Baniciu a postat o poză din vacanță împreună cu Raluka în costum de baie. Comentariile nu au încetat să apară cu privire la corpul Ralukăi, Ana acoperindu-i burtica subtil printr-o îmbrățișare și o eșarfă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii au crezut că aceasta este gravidă, însă ea a infirmat observația rapid. „Nu sunt gravidă” a răspuns ea clarificând situația.

Ce prietenie le leagă pe Raluka și Ana Baniciu

Deși cele două s-au cunoscut pentru prima dată la studiourile de înregistrări, acestea au rămas cele mai bine prietene imediat după câștigarea primului sezon al concursului Asia Express.

Prietenia dintre cele două s-a dovedit a fi una adevărată după ce Raluka și Ana au trecut prin sute de experiențe atât pozitive, cât și negative care au pus prietenia la încercare. Acestea au participat împreună și în cadrul altei emisiune de tip concurs, și anume, Te Cunosc De Undeva, unde au câștigat ediții și gale speciale.