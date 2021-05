Reacția Reginei Elisabeta a II-a după dezvăluirile scandaloase făcute de Harry. Cum au afectat-o pe suverana de 95 de ani

Regina Elisabeta a II-a s-a arătat vizibil deranjată de declarațiile pe care le-a făcut Prințul Harry cu privire la familia regală britanică și dramele prin care el a trecut în adolescență.

Reacția Reginei Elisabeta a II-a după interviul acordat de Harry

O sursă apropiată de-a Regineri Elisabeta a declarat pentru publicația Mail: “Bunica lui Harry a luat declarațiile lui foarte personal și este extrem de supărată din cauza celor spuse de Prințul Harry, în special din cauza comenatriilor despre cum l-a crescut Prințul Charles, sugerând că tatăl său nu a știut cum să îl ajute mai mult de atât din cauza felului în care el a fost crescut la rândul lui. A fost foarte supărător”.

Se pare că Prințul Harry l-a criticat și l-a pus într-o lumina proastă pe tatăl său, spunând că Prințul Charles l-a făcut să sufere în copilărie.

“Tatăl meu obișnuia să îmi spună când eram mic…”Ei bine, așa a fost și pentru mine și la fel va fi și pentru tine””, a dezvăluit Prințul Harry în vârstă de 36 de ani.

Apoi el a explicat că nu înțelege de ce tatăl său spunea că și el trebuie să sufere doar pentru că în copilărie aparent și Prințul Charles a suferit.

“Dacă suferi, fă tot ce poți ca să te asiguri că experiențele negative pe care tu le-ai avut nu i se vor întâmpla și copilului tău”, a mai spus Prințul Harry.

Reacția Prințului Charles după interviul lui Harry

Deși Prințul Harry l-a denigrat pe tatăl său, sursele apropiate spun că acesta nu a declarat nimic cu privire la interviul plin de venin acordat de fiul său. O sursă apropiată a familiei regale a declarat pentru publicația Mail:

“Charles va vrea să se implice, dar este drept să spună că declarațiile făcute de Harry în ambele interviuri acordate lui Oprah au fost de-a dreptul lipsite de respect. Dacă Harry ar fi atacat-o pe Regină într-un mod mai personal, Charles ar forma un front comun cu Regina Elisabeta a II-a fără nicio îndoială, iar Harry nu arm ai fi primit”.

De asemenea, s-a speculat în presă că Prințul Charles ar dori să se împace cu fiul său care pare că e în continuare împotriva lui, fiind extrem de răzvrătit pentru tot ce a pătimit în copilărie.

Dezvăluirile Prințului Harry despre drama lui Meghan Markle

În „The Me You Can't See”, serial documentar creat în colaborare cu Oprah Winfrey, Prinţul Harry vorbeşte deschis despre momentul când Meghan Markle a vrut să se sinucidă. Noi declarații zgudie casa Regală.

Meghan, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit în timpul interviului controversat cu Oprah Winfrey că s-a confruntat cu probleme grave de ordin psihic, dorindu-și să se sinucidă din cauza traumelor pe care le trăia cât timp a locuit în Marea Britanie. Ducessa de Sussex a afirmat că nu a fost lăsată să ceară ajutor specializat atunci când era copleșită de gânduri negre.

Prinţul Harry a dezvăluit că soția sa îi spunea cum plănuia să-și pună capăt zilelor: „Meghan a decis să-mi împărtășească gândurile sale sinucigașe și aspectele practice ale modului în care avea să-și sfârșească viața. Cel mai înspăimântător lucru pentru ea a fost claritatea gândurilor. Nu era nebună, nu se automedica, fie prin pastile sau prin alcool. Era complet sănătoasă. Totuși, în liniștea nopții, aceste gânduri o trezeau, potrivit The Sun.

Prințul Harry a declarat că ceea ce a împiedicat-o pe soția sa să lupte cu gândurile care nu-i dădeau pace nopți la rând a fost teama de a nu-l face să sufere a doua oară în viață, după moartea mamei sale Prințesa Diana, în 1997.

