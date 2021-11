Rosie Huntington-Whiteley, cu burtica de gravidă la vedere. Cum arată acum, după ce a anunțat în urmă cu 3 luni că e însărcinată

După ce în urmă cu trei luni Jason Statham și iubita lui făceau publică vestea că așteaptă un copil. Celebrul model în vârstă de 34 ani, cu silueta perfectă, va deveni mămică pentru a doua oară în curând. Frumoasa blondină a postat o nouă fotografie în care își lasă la vedere burtica de gravidă.

Rosie Huntington-Whiteley, noua footgrafie cu burtica de gravidă

Fanii au înroșit butonul de like și au copleșit-o cu complimente pe logodnica actorului Jason Statham.

Mulți au felicitat-o pentru sarcină în timp ce alții se întrebau cum de poate arăta atât de bine.

Citește și: Rosie Huntington-Whiteley a pozat topless la 33 de ani. Cât de mult s-a schimbat corpul iubitei lui Jason Statham după ce a născut

“Congratulations my lovely you look amazing ❤️” (Felicitări, draga mea. Arăți minunat)

“Congrats angel” (Felicitări, înger)

“For a minute I thought you meant one or two babies!” (Pentru o clipă am crezut că te referi la unul sau doi copii)

“Stunning and congratulations 🙌✨🙌” (Arăți incredibil și felicitări)

“they're all so beautiful because there's you and your baby in the photo😍😍😍” (Ambele poze sunt frumoase pentru că ești tu și bebelușul tău în ele)

Frumoasa poveste de dragoste dintre Rose și Jason Statham

Jason Statham nu se laudă doar cu o carieră impresionantă, ci și cu o familie extrem de frumoasă. Actorul trăiește de ani buni o frumoasă poveste de dragoste cu supermodelul Rosie Huntington-Whiteley. Rosie este cunoscută mai ales pentru aparițiile sale în cadrul prezentărilor de modă anuale a creațiilor de modă ale „Victoria’s Secret Fashion Show”.

Citește și: Jason Statham se iubește cu unul dintre cele mai cunoscute modele internaționale. Cum arată Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley este blonda care îi atrăgea atenția lui Jason Statham în 2010. Din acel an, mai exact de nu mai puțin de două decenii, cei doi sunt de nedespărțit. Modelul născut în Marea Britanie are 34 de ani și este cu 20 de ani mai tânără decât Jason Statham, în vârstă de 53 de ani.

Pentru Jason Statham și Rosie Huntington-Whiteley, vârsta a fost încă de la bun început doar un număr. Când s-au cunoscut, el avea 42 de ani, iar ea 22 de ani. Rosie era doar o adolescentă în acea perioadă, și totuși s-a îndrăgostit de bărbatul matur care îi stătea în față.

Jason Statham și iubita lui au deja un băiețel în vârstă de 4 ani, pe nume Jack Oscar. Într-un interviu din decembrie 2019, Rosie a declarat că după ce l-a născut pe Jack s-a străduit foarte mult să scape de kilogramele acumulate în sarcină. Frumoasa blondină a recunoscut că avea cu 24 de kilograme în plus, iar munca pe care a trebuit să o depună pentru a reveni la silueta ei inițială a fost colosală.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶