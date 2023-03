Roxana Blenche a adus pe lume o fetiță. Numele inedit pe care l-a ales pentru micuță și prima imagine cu cea mică

Roxana Blenche traversează în prezent una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Fosta concurnetă de la Chefi la cuțite a devenit mămică pentru prima dată după ce a adus pe nume o fetiță perfect sănătoasă.

Roxana Blenche a adus pe lume o fetiță. Ce nume a primit micuța

Gazda emisiunii Hello Chef a împărtășit și cu urmăritorii săi prima fotografie cu micuța, din maternitate, alături de un mesaj emoționant. Roxana Blenche a anunțat totodată și ce nume special a ales pentru fetița ei.

Ea și partenerul ei, Cătălin Bucur, au devenit părinți pentru prima dată și se mândresc deja cu minunea lor, despre care prezentatoarea de la Hello Chef a susținut că este foarte frumoasă. Micuța a primit numele Olivia, de origine latină, care reprezintă numele al arbustului și al fructului denumit la noi „măslin, măslină”, semn că orice ar face, Roxana nu poate renunța la pasiunea ei pentru domeniul culinar.

„Olivia vă pupă pe toți! Suntem super fericiți! Ne auzim în 2-3 zile după ce ne revenim. Fetița noastră frumoasă”, a scris Roxana Blenche pe contul personal de Instagram.

Roxana Blenche continuă să filmeze pentru Hello Chef. Cine o va ajuta în creșterea micuței

Roxana Blenche s-a asigurat din timp că va putea îmbina cu brio și viața de mămică, dar și cariera profesională. Prezentatoarea a dezvăluit că va avea parte de ajutor, atât mama ei, cât și soacra, fiind aliatele saje de nădejde atunci când va fi plecată la filmările pentru emisiunea Hello Chef.

„Când o ai pe mami, când o ai pe soacra, ce viața bună. Vor veni și mă vor ajuta în această perioadă, nu va fi nicio tragedie atunci când voi filma pentru emisiune. Niciodată nimic în viață nu e tragedie, lucrurile trebuie luate ca atare, să le descurci și să fie bine pentru toată lumea”, a declarat Roxana Blenche, pentru spynews.ro.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef. Roxana Blenche, cu burtica de gravidă la filmări

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

„În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina! Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte”, a declarat Roxana Blenche.

