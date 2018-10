Ruby nu se cumințește deloc! S-a pozat cu sânii goi și cu posteriorul la înaintare!

Ruby nu se cuminteste deloc! Tot incearca sa stingă lumina in noul cuibusor de nebunii, dar în zadar. Bomba-sexy mai are putin si se apuca sa faca lucrurile cu manuta ei.

Ce se intampla cu lucrarile si cand va reusi sa se mute la casa pe care şi-o construieşte?

"Am muncit foarte mult pentru apartamentul acesta. Mi l-am dorit foarte mult. Este realizarea mea personală. Nu am apelat la părinţi. La nimeni. Am încercat să mă descurc singură", a declarat artista.

Ruby a intrat în direct cu Mihai Morar, la emisiunea "Răi Da Buni" de la Antena Stars şi a mărturisit că se va muta la casă nouă. Artista nu a uitat să spună şi cu cine va împărţi apartamentul, iar telespectatorii au rămas uimiţi.