Rumer Willis a ieșit pe stradă într-o ținută nepotrivită. Cum a fost surprinsă fiica lui Demi Moore

Deși părinții ei sunt staruri la Hollywood și ea e actriță, Rumer nu se sfiește să iasă pe stradă îmbrăcată în haine de casă.

Ținuta pe care Rumer Willis a ales să o poarte pe stradă

Fiica lui Demi Moore a fost fotografiată de paparazzi în drum spre sala de fitness purtând o pereche de pantaloni negri de trening, o pereche de papuci de plastic și un sutien decolorate, cu pletele în vânt și fără strop de machiaj.

Nu este pentru prima dată când bruneta iese din casă într-o ținută neglijentă. Deși probabil una dintre principalele sale dorințe a fost să nu fie recunoscută, paparazzi au reperat-o imediat, chiar și când s-a îmbrăcat așa.

Citește și: Rumer Willis, fiica lui Demi Moore și Bruce Willis, de nerecunoscut pe stradă. Cum arată la 32 de ani

De-a lungul anilor, Rumer, în vârstă de 32 de ani, a mai ieșit de câteva ori în ținute nepotrivite, arătând că nu îi pasă de părerea lumii despre ea. Actrița, care seamănă leit cu mama ei, e o fire non-conformistă și pare că nu pune preț pe ce cred cei din jur.

Cu toate acestea, Rumer are un trup de invidiat, cu forme voluptoase, intens lucrate la sală, fiind pasionată de Pilates.

Cariera de succes a lui Rumer Willis

Deși a devenit cunoscută la Hollywood drept fiica unuia dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz, Rumer a reușit să își facă propriul renume în lumina reflectoarelor.

Ea a apărut prima dată pe marele ecran alături de mama ei, Demi, în 1995, în filmul Now and Then. Ulterior, a apărut alături de Demi și în Striptease, în 1996.

Citește și: FOTO: A ieșit de la filmări și toți au privit-o! Fiica lui Demi Moore și Bruce Willis arată DEMENȚIAL

Cu tatăl ei, Bruce, a apărut în 3 filme The Whole Nine Yards (2000), Hostage (2005) și Air Strike (2018), dar a avut numeroase roluri și separate de părinții săi, precum în House Bunny (2008), From Within, Sorority Row, Wild Cherry, There's Always Woodstock (2014), Return to Sender (2014), The Escort (2015) și Hello Again (2017). Recent, actrița a apărut și în pelicula Once Upon a Time in Hollywood (2019), regizată de Quentin Tarantino.

Problemele cu care s-a confruntat Rumer

Pe 1 ianuarie 2021, Rumer a sărbătorit 4 ani de când nu a mai consumat alcool. Actrița în vârstă de 32 de ani s-a luptat mult timp cu abuzul de alcool. Chiar dacă anul 2020 a fpst un an dificil din cauza pandemiei, Rumer a reușit să se țină departe de obiceiurile nesănătoase și a mărturisit că e recunoscătoare pentru faptul că a ignorat tentațiile.