Salma Hayek, într-un costum de baie ce a lăsat totul la vedere. Care a fost reacția urmăritorilor ei. Și-a lăsat fanii desperados

Cu un corp superb, bust amplu, picioare de gazelă și o talie subțire, frumoasa Salma a făcut furori pe Instagram. Cele două fotografii cu ea pe plajă în costum de baie au strâns peste 1,8 milioane de aprecieri.

Fără machiaj și fără griji, Salma Hayek îi invită pe urmăritorii ei să rămână calmi în aceste vremuri tulburi.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma 🧘🏽‍♀️ #instamood #calm” (Trebuie să ne păstrăm calmul), spune Salma Hayek.

Luni frumoasa diva a postat o serie de trei fotografii, iar le descriere le mulțumea urmăritorilor săi pentru cifrele impresionante, adunând 17 milioane de urmăritori. Într-o rochie verde, ce îi scoate în evidență bustul, Salma a pus imaginația fanilor pe jar.