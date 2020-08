Noi dezvăluiri despre scandalul în care e implicat fostul soț al Mariei Constantin! „De foarte multe ori am luat bătaie” | VIDEO

Fostul soț al Mariei Constantin, Ciprian Tapota și-a găsit liniștea, după despărțirea de prima soție, artista Maria Constantin, în brațele Dianei Chiru (Popescu). Însă, fericirea, se pare ca nu a durat foarte mult, și s-a despărtit si de această dată,după cinci ani de relație, de femeia care intre timp i-a dăruit un copil. Acum, femeia acuză familia fostului iubit , că i-ar fi sechestrat copilul, iar fostul soț ar fi batut-o.

Fostul soț al Mariei Constantin, acuzat de agresiune! "Am îndurat bătăi și umilințe"

Femeia a vorbit la Antena Stars prin ce a trecut cu fostul ei soț

"Între mine si tatăl copiilor mei, problemele au început de mai mult timp. Adică, noi suntem despărțiți de un an și ceva, dar am reușit să ne înțelelegem cât de căt pentru copil. De când a început pandemia am dus copilul la tatal lui, am considerat ca e mai bine pentru copil sa stea la țară. Am dus copilul acolo, m-am înțeles cu tatal copilului, mi-a spus ca pot veni sa vad copilul ori de câte ori vreau. Dar dupa ce am dus copilul acolo, situația nu a mai stat la fel."