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Se întâmplă și la case mai mari! Șeful NVIDIA a recunoscut că și-a înșelat soția. Amanta lui, suspectată de spionaj pentru China

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a recunoscut că și-a înșelat soția. Compania a deschis o investigație privind suspiciunile de spionaj în favoarea Chinei.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 10:34 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 10:34
Se întâmplă și la case mai mari! Șeful NVIDIA a recunoscut că și-a înșelat soția. Amanta lui, suspectată de spionaj pentru China | Getty Images
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Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a recunoscut că a fost infidel și că și-a rănit soția și copiii, într-un mesaj transmis angajaților companiei. Declarația vine într-un moment delicat pentru gigantul american din industria tehnologiei, al cărui consiliu de administrație a anunțat deschiderea unei investigații independente privind informațiile potrivit cărora Huang ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj străin.

Scandal uriaș în jurul directorului Nvidia, Jensen Huang

Cele două situații au atras atenția presei internaționale, mai ales în contextul relației apropiate dintre Jensen Huang și Alice Huang, fostă directoare a companiei de tehnologie Megaspeed, cu sediul în Singapore.

Cei doi nu sunt rude, însă legătura lor a intrat în atenția autorităților americane, pe fondul suspiciunilor privind posibile transferuri ilegale de cipuri avansate de inteligență artificială către China.

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Potrivit informațiilor publicate de presa americană, oficialii din Statele Unite au investigat-o pe Alice Huang, despre care există suspiciuni că ar fi transmis informații către Beijing și ar fi contribuit la ocolirea restricțiilor privind exportul de semiconductori.

De asemenea, Financial Times a relatat că serviciile de informații americane ar fi considerat că între aceasta și Jensen Huang exista o relație romantică.

Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția

Într-un mesaj adresat angajaților Nvidia, Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut că a fost infidel și că acțiunile sale au provocat suferință familiei sale. Acesta nu a menționat însă numele persoanei implicate.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce am făcut și pentru suferința pe care am provocat-o și accept criticile care vin odată cu acestea”, a transmis directorul Nvidia, potrivit CNN.

Acesta a adăugat că susține investigația companiei și că este hotărât să protejeze interesele acesteia și securitatea națională a Statelor Unite.

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că verificările vor fi coordonate de un comitet format din directori independenți, cu sprijinul unor consilieri juridici externi.

Reprezentanții companiei au precizat că, în acest moment, nu există motive să creadă că securitatea națională americană sau secretele comerciale ale Nvidia au fost compromise. De asemenea, un purtător de cuvânt a transmis că Jensen Huang își va continua activitatea în funcția de director general, fără întreruperi.

Legăturile cu Alice Huang, în atenția autorităților americane

Relația dintre Jensen Huang și Alice Huang a devenit un subiect sensibil și din cauza activității companiei Megaspeed, care achiziționează cipuri Nvidia.

Autoritățile americane au analizat suspiciunile potrivit cărora anumite companii ar fi ajutat China să obțină procesoare avansate, în ciuda restricțiilor impuse de Washington.

Nvidia a respins anterior acuzațiile privind caracterul neobișnuit al întâlnirilor dintre directorul său și reprezentanta Megaspeed, precizând că discuțiile cu directorii companiilor cliente fac parte din activitatea obișnuită a unui CEO.

Jensen Huang este căsătorit cu Lori Huang din 1985. Cei doi s-au cunoscut în perioada facultății, când el avea 17 ani, iar ea 19, și au împreună doi copii.

Scandalul apare într-un moment important pentru Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii din lume, aflată în centrul competiției tehnologice dintre Statele Unite și China.

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