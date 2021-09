Simona Trașcă, dezvăluiri emoționante despre problemele de sănătate. A fost la un pas de moarte

Simona Trașcă este o personalitate cunoscută în lumea showbiz-ului românesc. Vedeta a fost prezentă în zeci de emisiuni tv, unde a vorbit despre diferite aspecte din viața ei. Iată că de aceast dată, ea a vorbit despre câteva probleme grave de sănătate cu care se confruntă.

Simona Trașcă, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Vedeta a suferit dureri cumplite

Simona Trașcă trăiește o experiență de neconceput din cauza problemelor de sănătate prin care trece de ceva vreme. Vedeta a povestit la Antena Stars ce se întâmplă cu ea și de ce a fost la un pas să moară. Durerile prin care aceasta a trecut au fost foarte greu de suportat și a fost pe punctul de a suna la Salvare.

Citește și: Simona Trașcă iubește din nou? Cum s-a lăsat vedeta fotografiată alături de un bărbat misterios, în vacanță

Iată ce declarații a făcut Simona Trașcă în acest sens:

„Acum aproape două sătpămâni am făcut o criză de fiere și mi-a fost extrem de rău. Știu că am probleme, am bila mărită, știu că nu trebuie să beau sucuri sau să mănânc anumite chestii, dar nu am respectat niciodată. Da, le am de când am fost însărcinată, pentru că am avut sarcina toxică, pentru ce de atunci am rămas cu niște problme cu ficatul și fierea. Am făcut un tratament în urmă cu mai mulți ani, mi-a fost bine o vreme și oricum nu am respectat ce mi-a zis doctorul, adică să nu consum sucuri sau dulciuri.

Duminică seara, acum două săptămâni, culmea, mama nu venise acasă, pentru că a fost la biserică și a rămas la o prietenă de-a ei și mi-a fost rău, rău de tot, nu pot descrie. Eram singură și am zis că mor. Mi-a fost rău în ulitmul hal, m-am gândit chiar să sun la salvare. Eu nu sunt genul să apelez la doctor sau să iau pastile. Apelez doar atunci când simt că mor. Acum, de când iau tratamentul, mi-e rău așa. Beau sucuri, nu pot să mă abțin”, a povestit ea pentru Antena Stars.

Citește și: Simona Trașcă a primit inelul într-un club de fițe! Ce spune despre cererea în căsătorie

Simona Trașcă, imagine rară alături de mama ei

Simona Trașcă a publicat o imagine cu mama acesteia, iar fanii au ținut să le transmită imediat câteva cuvinte celor două. Cum arată femeia care i-a dat viață Simonei Trașcă.

Simona Trașcă este o prezență cunoscută în lumea showbiz-ului din România, iar aparițiile ale nu au trecut niciodată fără a rămâne memorabile. Vedeta ese cunoscută pentru modul direct de a spune pe nume lucrurilor care o deranjează și niciodată nu se sifește să se facă înțeleasă.

Imaginea a strâns multe aprecieri în rândul fanilor de pe Instagram, complimentând-o pentru cât de frumoase sunt împreună. Blondina a reușit să strângă o comunitate impresionantă formată din peste 150 de mii de urmăritori pe Instagram.

Atașată fotografiei, Simona Trașcă a scris doar un cuvânt care a avut o greutate emoțională puternică. Vedeta a scris „Mama” la imagine.