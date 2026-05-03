„Tata îți simte lipsa!” Mesajul sfâșietor al Prințesei Charlotte pentru Diana. Fotografia nemaivăzută publicată de Prințul William

De Ziua Mamei în Marea Britanie, membrii Familiei Regale au marcat momentul într-un mod emoționant.

În timp ce toată atenția a fost îndreptată către Prințesa de Wales, Regina Camilla sau Sophie, Ducesa de Edinburgh, o altă persoană nu a fost uitată: regretata Prințesă Diana.

De Ziua Mamei în Marea Britanie, Prințul William a surprins pe toată lumea după ce a postat o fotografie rară cu mama sa, pentru a-i aduce un omagiu emoționant. Totuși, un astfel de gest nu este singular. Prințul de Wales are grijă să o includă în fiecare an în astfel de momente și să le vorbească copiilor săi despre bunica pe care nu au avut șansa să o cunoască, potrivit goodhousekeeping.com.

Mesajul care a rupt inimile tuturor: „Mă gândesc mereu la tine”

În imagine, Prințesa Diana este surprinsă într-un câmp de flori, în timp ce se juca cu William pe când acesta avea doar câțiva ani.

„Îmi amintesc de mama mea, astăzi și în fiecare zi. Mă gândesc la toți cei care își amintesc astăzi de cineva drag. La mulți ani de Ziua Mamei. W”, apare scris în dreptul fotografiei postate pe Instagram.

Semnătura „W” arată clar că mesajul a fost scris chiar de Prințul William, nu de echipa sa. În mod similar, Catherine, Prințesa de Wales, își semnează mesajele cu litera „C”.

Pe lângă postările publice, Prințul William le vorbește frecvent copiilor săi, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, despre bunica lor, iar dovada vine chiar din scrisorile realizate de aceștia.

Prințesa Charlotte a realizat o felicitare colorată, decorată cu inimioare, fluturi și flori, în care a scris cu propriile mâini: „Dragă bunico Diana, mă gândesc la tine de Ziua Mamei. Te iubesc foarte mult. Tata îți simte lipsa. Cu multă dragoste, Charlotte”, potrivit sursei citate mai sus.

Mesajul extrem de emoționant reflectă modul în care tatăl ei resimte pierderea. La rândul său, Prințul George, fratele ei, a scris: „Dragă bunico Diana, la mulți ani, la mulți ani de Ziua Mamei. Te iubesc foarte mult și mă gândesc mereu la tine, trimit multă dragoste. De la George xxxxx”, mai notează goodhousekeeping.com.

La acel moment, Prințul Louis era prea mic pentru a scrie propriul mesaj, însă a realizat și el o felicitare pe care și-a trecut numele.

Într-un documentar din 2017, Prințul William a explicat cum păstrează vie amintirea mamei sale în familia lui.

„Îi culc des pe George și Charlotte, vorbesc despre ea și încerc să le reamintesc că au două bunici, că au existat două bunici în viața lor. Este important să știe cine a fost și că a existat”, a declarat acesta, potrivit The Mirror, citat de sursa menționată mai sus.