Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George. Cum s-ar fi putut numi viitorul rege din Marea Britanie

Kate Middleton a vrut inițial un alt nume pentru Prințul George, dar ea și William și-au tot schimbat alegerile până la nașterea viitorului rege.

Alegerea unui nume pentru copil reprezintă o decizie importantă în orice context, dar numele unui viitor monarh atrage atenția globală.

Kate și William se pare că au avut greutăți în a decide care e numele potrivit pentru primul lor copil, scrie Reader’s Digest.

Potrivit unei noi cărți, cei 2 și-au schimbat opinia de mai multe ori atunci când a venit vorba de numele primului născut.

Dar se pare că viitoarea regină a ținut foarte mult la un alt nume, la care a renunțat între timp.

Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George

Potrivit unei cărți noi, Kate și William, care s-au căsătorit în 2011, și-au schimbat de mai multe ori părerea despre numele copilului, chiar până în momentul în care Prințul George de Wales s-a născut pe 22 iulie 2013. Catherine, Prințesa de Wales își dorea în mod special un alt nume, însă.

Acela era Alexander, potrivit biografului regal Russell Myers. În noua sa carte, William and Catherine: The Monarchy’s New Era, el susține că William și Kate au petrecut „ore întregi” gândindu-se la nume pentru George și au oscilat între mai multe opțiuni până în ultimul moment.

Prietenii le-au oferit chiar și o carte cu nume pentru copii pentru inspirație, dar cuplul s-a chinuit luni întregi să ia o decizie. Mai mult, ei nu au aflat genul copilului până la naștere. Pentru a se pregăti pentru ambele posibilități, Kate prefera inițial Alexander pentru un băiat sau Alexandra, al 2-lea nume Reginei Elisabeta, pentru o fată.

Însă acestea nu au fost singurele opțiuni luate în calcul.

Numele preferat al lui William pentru o fată era Diana, un omagiu evident adus mamei sale, Diana, care a murit într-un tragic accident de mașină în 1997. El a sugerat în glumă și nume mai moderne pentru un băiat, precum Graham și Rodney, atunci când discuta opțiunile cu echipa sa de presă. În cele din urmă însă, cuplul a revenit la variante mai clasice, potrivite pentru viitorul moștenitor al tronului, George și Louis.

Cum îl cheamă pe Prințul George, de fapt

Într-un final, Kate și William au decis să combine toate numele preferate și să-l numească Prințul George Alexander Louis.

George e un nume de origine greacă, derivat din Georgos, care înseamnă „fermier”, dar simbolizează forța și curajul.

Alexander (sau Alexandru), tot din greaca veche (Alexo), înseamnă „apărătorul oamenilor” și e asociat cu puterea, influența și carisma, potrivit pentru un viitor monarh. Iar Louis, provenit din numele germanic Chlodowig (sau Hludowig), înseamnă „războinic faimos”.

George e și un omagiu adus tatălui și bunicului Regii George VI și George V, în timp ce Louis e unul dintre prenumele lui William (numele său complet fiind William Arthur Philip Louis). Numele Alexander apare frecvent în arborele genealogic al familiei regale, alături de forma sa feminină.