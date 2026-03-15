Home Showbiz Vedete Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George. Cum s-ar fi putut numi viitorul rege din Marea Britanie

Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George. Cum s-ar fi putut numi viitorul rege din Marea Britanie

Kate Middleton a vrut inițial un alt nume pentru Prințul George, dar ea și William și-au tot schimbat alegerile până la nașterea viitorului rege.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 16:54
Kate William ar fi vrut alt nume pentru primul său copil | Getty Images

Alegerea unui nume pentru copil reprezintă o decizie importantă în orice context, dar numele unui viitor monarh atrage atenția globală.

Kate și William se pare că au avut greutăți în a decide care e numele potrivit pentru primul lor copil, scrie Reader’s Digest.

Potrivit unei noi cărți, cei 2 și-au schimbat opinia de mai multe ori atunci când a venit vorba de numele primului născut.

Dar se pare că viitoarea regină a ținut foarte mult la un alt nume, la care a renunțat între timp.

Kate Middleton a vrut alt nume pentru Prințul George

Potrivit unei cărți noi, Kate și William, care s-au căsătorit în 2011, și-au schimbat de mai multe ori părerea despre numele copilului, chiar până în momentul în care Prințul George de Wales s-a născut pe 22 iulie 2013. Catherine, Prințesa de Wales își dorea în mod special un alt nume, însă.

Acela era Alexander, potrivit biografului regal Russell Myers. În noua sa carte, William and Catherine: The Monarchy’s New Era, el susține că William și Kate au petrecut „ore întregi” gândindu-se la nume pentru George și au oscilat între mai multe opțiuni până în ultimul moment.

Citește și: Ce a crezut Kate Middleton despre Meghan Markle când s-au cunoscut, de fapt. Prima impresie lăsată de Ducesa de Sussex

Prietenii le-au oferit chiar și o carte cu nume pentru copii pentru inspirație, dar cuplul s-a chinuit luni întregi să ia o decizie. Mai mult, ei nu au aflat genul copilului până la naștere. Pentru a se pregăti pentru ambele posibilități, Kate prefera inițial Alexander pentru un băiat sau Alexandra, al 2-lea nume Reginei Elisabeta, pentru o fată.

Însă acestea nu au fost singurele opțiuni luate în calcul.

Numele preferat al lui William pentru o fată era Diana, un omagiu evident adus mamei sale, Diana, care a murit într-un tragic accident de mașină în 1997. El a sugerat în glumă și nume mai moderne pentru un băiat, precum Graham și Rodney, atunci când discuta opțiunile cu echipa sa de presă. În cele din urmă însă, cuplul a revenit la variante mai clasice, potrivite pentru viitorul moștenitor al tronului, George și Louis.

Cum îl cheamă pe Prințul George, de fapt

Într-un final, Kate și William au decis să combine toate numele preferate și să-l numească Prințul George Alexander Louis.

George e un nume de origine greacă, derivat din Georgos, care înseamnă „fermier”, dar simbolizează forța și curajul.

Citește și: Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur. Adevărul despre Prințesa de Wales

Alexander (sau Alexandru), tot din greaca veche (Alexo), înseamnă „apărătorul oamenilor” și e asociat cu puterea, influența și carisma, potrivit pentru un viitor monarh. Iar Louis, provenit din numele germanic Chlodowig (sau Hludowig), înseamnă „războinic faimos”.

George e și un omagiu adus tatălui și bunicului Regii George VI și George V, în timp ce Louis e unul dintre prenumele lui William (numele său complet fiind William Arthur Philip Louis). Numele Alexander apare frecvent în arborele genealogic al familiei regale, alături de forma sa feminină.

Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani...
AS.ro Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: &#8220;E singura în care am încredere&#8221;
Observatornews.ro O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
Antena 3 Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
SpyNews Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani
Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței Catine.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști Jurnalul
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel!
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel! Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat Hello Taste
