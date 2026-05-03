Un nou cuplu de aur la Hollywood! Ea, una dintre frumusețile anilor '80. El a frânt multe inimi! Cum au fost surprinși împreună

Vedetele anilor '80, Lorenzo Lamas și Heather Locklear, sunt îndrăgostiți și și-au asumat relația.

Un nou cuplu de aur la Hollywood! Ea, una dintre frumusețile anilor 80, iar el a frânt multe inimi.

Reprezentantul actorului din „Falcon Crest”, în vârstă de 68 de ani, a confirmat pentru E! News că acesta și actrița din „Melrose Place”, 64 de ani, sunt împreună de câteva luni, potrivit dailymail.co.uk.

Vestea vine la scurt timp după ce TMZ a transmis că cei doi au fost surprinși apropiindu-se în Las Vegas, în noaptea de Revelion. Întâlnirea ar fi avut loc la Barry’s Steakhouse, din Circa Resort & Casino, unde, potrivit unui martor, „au avut o masă privată și au fost foarte afectuoși unul cu celălalt”.

Cei doi au mai fost văzuți împreună și în noiembrie 2025, ținându-se de braț la evenimentul The World’s Largest Disco, organizat în Buffalo, New York, potrivit sursei citate mai sus.

Vedetele anilor ’80, Heather Locklear și Lorenzo Lamas, sunt oficial împreună

Jurnaliștii de la Daily Mail i-au contactat pe reprezentanții lui Lorenzo Locklear pentru un punct de vedere, însă aceștia nu au oferit un răspuns până acum. Cu toate acestea, surse apropiate cuplului susțin că relația evoluează rapid, existând chiar discuții despre posibilitatea ca cei doi să își prezinte copiii unul altuia.

În fotografiile realizate în noaptea de Revelion, Heather Locklear și Lorenzo Lamas apar alături de chef Barry Dakake, în bucătăria restaurantului, în timp ce degustau preparate speciale.

Actrița a purtat o rochie neagră elegantă, accesorizată cu o geantă Miu Miu, având părul blond prins lejer. La rândul său, Lorenzo Lamas a optat pentru un costum, format dintr-un sacou gri, cămașă neagră și pantaloni asortați.

Lorenzo Lamas a fost căsătorit de șase ori și are șase copii

Heather Locklear a fost căsătorită anterior cu Tommy Lee (1986–1993) și cu Richie Sambora (1994–2007), alături de care are o fiică, Ava, în vârstă de 28 de ani. Ulterior, a avut o relație tumultoasă cu fostul logodnic Chris Heisser. Cei doi au fost împreună timp de cinci ani, până la despărțirea din 2025, potrivit filmnow.ro.

Lorenzo Lamas a fost căsătorit de șase ori și are șase copii. Noua relație vine la aproximativ un an după ce a finalizat divorțul de Kenna Nicole, a șasea sa soție, în 2025.

Anterior, actorul a mai trecut prin mai multe căsnicii, inclusiv cu Shawna Craig (divorț în 2018), Victoria Hilbert (1981–1982), Michele Cathy Smith (1983–1985), Kathleen Kinmont (1989–1993) și modelul Playboy Shauna Sand (1996–2002), mai notează sursa citată mai sus.