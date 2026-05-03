La 55 de ani, Nico este o femeie fericită. Câți nepoți are, de fapt!

Câți copii are Alexandra, fiica lui Nico, de fapt: „Nu a știut nimeni că este însărcinată”. Cântăreața este o bunică împlinită | Captură Facebook

Alexandra, fiica sa, a făcut-o bunică în urmă cu doi ani. Nico este fascinată de nepoțelul ei și se bucură la maxim de timpul petrecut împreună, simțindu-se, la rândul ei, din nou un copil.

„În fața lui Mati sunt un copil, îi joc în strună, absolut ce vrea, aia fac, găsesc din orice o bucurie. Nu știu, gândesc altfel și probabil că este într-adevăr și maturitatea care te face să gândești anumite lucruri. La 20 de ani am avut parte de o familie foarte frumoasă, bună, iubitoare, pentru că fiica mea a crescut alături de surorile mele, cărora le mulțumesc din toată inima, și fratelui meu, care îi aducea de toate. E mare lucru să ai familie!”, a declarat Nico, citată de libertateapentrufemei.ro.

Nico a dezvăluit că îi place să fie strigată „mamaie”

Deși încearcă să evite dulciurile, Nico recunoaște că îi face poftele celui mic, dar cu măsură. Cântăreața a dezvăluit că îi place să fie strigată „mamaie”, chiar dacă fiica ei nu e așa încântată de acest alint.

„Nu îi iau dulciuri celui mic, doar niște acadele de la farmacie, sunt singurele. Dar, mai nou, mă ia de mână și mă duce la magazinul care este jos, la parter. Lui îi plac jeleurile, și alege între ou (de ciocolată – n.red.) și jeleu, și ce să iau... Amândouă sunt... Și <<Nu mă lasă mama mea>>.

Îi spun: <<Uită-te tu, doar unul>>. Și își pune în coș, mergem la casă, plătesc și știe că nu are voie decât un jeleu, după care punguța o iau și o pun în sertar. Este foarte înțelegător. Îi spun: <<După ce mănânci, îți mai dă mamaie>>. Mamaie, eu așa îi spun (să mă strige – n. red.), nu bunica. Fiica mea îmi spune să nu îi mai spun așa, dar mie așa îmi place”, a mai povestit Nico, potrivit sursei citate mai sus.

Cu ce se ocupă fata lui Nico

Alexandra, fiica lui Nico, prezintă, din 2022, știrile sportive la Ploiești TV (post TV devenit ulterior RepublikaNews RNTV), o televiziune locală din orașul ei natal, potrivit libertateapentrufemei.ro.

„De luni ne vedem la Ploiești TV, cu cele mai noi știri din sport”, scria Alexandra, pe rețelele de socializare, atunci când a debutat la noul loc de muncă.

Dincolo de aparițiile sobre de pe micile ecrane, fiica lui Nico este activă și pe Instagram, acolo unde fanii o pot urmări și în costum de baie. În una dintre fotografii, mama ei i-a transmis: „Nebunica mea”.

Alexandra și soțul ei, Laurențiu Matei, au făcut-o bunică pe Nico în 2023, atunci când s-a născut Mathias. Dar puțini știu că bărbatul cu care este căsătorită tânăra mai are doi băieți dintr-o căsnicie anterioară, ambii de 12 ani, potrivit sursei citate mai sus.

„Nu a știut nimeni că este însărcinată. Pentru că ei nu i-a plăcut să-și facă publică viața personală, viața cu soțul ei, Alexandru. Dar este o mamă extraordinară. Pentru că mai are doi băieți, din prima căsătorie a soțului. Și îți dai seama cum e... Să ai trei băieți acasă, nu e așa ușor. Însă ea era deja <<antrenată>>. Și mă uit la ea că îi merge foarte bine”, declara Nico, potrivit libertateapentrufemei.ro.

„Sunt niște copii extraordinari, foarte bine crescuți și o iubesc pe Andruța mea... Ea e foarte fericită, pentru că e iubită. Mi-a trimis o poză cu unul dintre băieții lui Alexandru, Dominic, ținându-l pe Mathias în brațe. Îl legăna”, a mai dezvăluit Nico, citată de sursa menționată.