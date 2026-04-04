Prințul Harry, tot mai amenințat de chelie. Aparițiile din ultimul an stârnesc îngrijorare | FOTO

Prințul Harry, Ducele de Sussex, pare să se confrunte tot mai vizibil cu problema căderii părului. Dacă în trecut reușea să mascheze acest aspect, fotografiile din 2025 dezvăluie o altă poveste.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 11:15 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 14:36
Prințul Harry, tot mai amenințat de chelie. Aparițiile recente trezesc îngrijorare | Profimedia

Subiectul legat de pierderea părului de către Prințul Harry a fost adesea menționat în presa mondenă de-a lungul anilor, fiind observată o rărire a părului în zona creștetului capului, similară cu cea a fratelui său, Prințul William.

La rândul său, Ducele de Sussex pare să fi fost mereu conștient de acest aspect. El a făcut chiar și o remarcă directă și ironică despre această tendință din Familia Regală în controversata sa autobiografie din 2023, „Spare”, în timp ce discuta despre relația tensionată cu fratele său mai mare.

„Expresia lui familiară, acea încruntare care fusese mereu reacția lui față de mine; chelia lui îngrijorătoare, mai avansată decât a mea; asemănarea lui celebră cu mama, care dispărea în timp”, a scris el, potrivit thelist.com.

Într-adevăr, potrivit imaginilor din ultimul an, părul din creștetul capului lui Harry s-a subțiat vizibil în ultima vreme. Mai mult, soarele din California nu pare să îl fi ajutat prea mult în această problemă.

Stiliștii cunosc faptul că persoanele cu păr roșcat, precum prințul Harry, sunt mai sensibile la soare, iar lumina solară îi deschide culoarea părului în timp, făcându-l să pară și mai rar, potrivit sursei citate mai sus.

În februarie 2025, Prințul Harry și Meghan Markle au participat la Invictus Games din Vancouver, iar fotografiile nu l-au avantajat foarte mult pe acesta. În unele imagini, lumina l-a ajutat, însă în altele nu. În poza realizată în timpul unui meci de volei se vede clar că părul său este mai des pe laterale decât în partea de sus.

Totuși, părul subțiat al lui Harry a fost foarte bine mascat la concertul caritabil One805 Rock for Responders din martie 2025, potrivit thelist.com.

Privind majoritatea fotografiilor de acolo, ai putea crede chiar zvonurile despre un transplant de păr. Cu toate acestea, luna următoare a adus o nouă perspectivă: la începutul lui aprilie, fotografiat în fața unui tribunal din Londra, lumina naturală i-a expus scalpul roz fără menajamente.

Tot în aprilie 2025, Harry și Meghan au fost fotografiați la New York. Din nou, lumina naturală a arătat clar cât de mult a avansat pierderea părului, mai ales din profil. Reflexia luminii de pe scalp era vizibilă.

Chiar și așa, Harry pare destul de priceput în a-și aranja părul astfel încât subțierea să nu fie evidentă imediat. Totuși, la o privire mai atentă, lucrurile devin cât se poate de clare, așa cum s-a văzut la premiile WellChild din Londra, în septembrie 2025, unde nici măcar coafarea atentă nu a reușit să ascundă diferența dintre partea de sus și laterale, potrivit sursei citate mai sus.

În aceeași perioadă, Harry a vizitat și un studio comunitar din Nottingham. Dacă fotografiile din profil nu îl avantajează, cele din spate evidențiază și mai clar pierderea părului. Expunerea la soare nu l-a ajutat nici aici.

În octombrie 2025, la gala Project Healthy Minds din New York, lucrurile nu au fost la fel de favorabile ca la un concert anterior din California, unde lumina îl ajutase. Totuși, aranjarea atentă a podoabei capilare a mai estompat din efectul subțierii acesteia.

Un pic mai târziu, la un meci din World Series între Toronto Blue Jays și Los Angeles Dodgers, prințul Harry a optat pentru o șapcă. Însă, în noiembrie, la gala Baby2Baby din West Hollywood, nu a mai avut această opțiune. Totuși, el s-a ales cu o fotografie reușită alături de legenda tenisului Serena Williams.

