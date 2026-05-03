Ce facultate a termina Ioana, singura fiică lui Ion Țiriac. În ce oraș lucrează și cum își câștigă existența

Puțini știu ce facultate a terminat unica fiică a lui Ion Țiriac. Iată detalii în rândurile de mai jos!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 03 Mai 2026, 13:15 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 14:52
Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, lucrează, în prezent, în unul dintre cele mai faimoase orașe din lume. Totodată, viața ei se desfășoară între Miami și Monte Carlo, precum și în alte destinații exclusiviste.

Ce facultate a terminat Ioana, unica fiică a miliardarului Ion Țiriac

Ioana Natalia Țiriac are 28 de ani și s-a născut pe 19 iulie 1997. Este unica fiică a lui Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, și a jurnalistei egiptene Sophie Ayad, cu care miliardarul a avut o relație de nouă ani, potrivit Fanatik.

Ioana locuiește la Miami, dar călătorește constant în destinații exclusiviste. Cu toate că provine dintr-o familie înstărită, tânăra s-a îngrijit de viitorul ei. După ce a terminat liceul, la București, aceasta a studiat Jurnalism și Economie în Miami. A urmat cursurile la Facultatea de Economie de la University of Miami (Miami Herbert Business School), potrivit sursei citate mai sus.

Ioana Țiriac mai are un frate, pe Karim Mihai în vârstă de 30 de ani. Celălalt băiat al lui Ion Țiriac, Ion Alexandru (49 de ani) a rezultat din relația miliardarului român cu fostul fotomodel american Mikette von Issenberg, mai notează Fanatik.

În ce oraș celebru lucrează fiica lui Ion Țiriac

Potrivit informațiilor din presă, Ioana s-a angajat în domeniul imobiliar. Ea a ales să devină agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite (EAU). A început jobul în 2024, după ce a absolvit University of Miami.

În ciuda contextului internațional extrem de complicat, Ioana Țiriac locuiește în continuare în Dubai. La începutul lunii martie, fiica lui Ion Țiriac a răbufnit pe o platformă de socializare. Tânăra a arătat cu degetul către cei care critică Dubaiul, după problemele apărute pe fondul războiului.

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a transmis Ioana Țiriac, pe Instagram, potrivit sursei citate mai sus.

Ion Țiriac are trei copii cu două femei

Ion Țiriac a avut o viață sentimentală intensă și plină de pasiune, însă o singură femeie a reușit să îl aducă în fața altarului, cu toate că alte două femei i-au oferit privilegiul de a deveni tată atât de fată, cât și de băieți.

Marele tenismen și Erika Braedt s-au căsătorit în tinerețe, dar relația lor nu a durat foarte mult, aceștia divorțând la doar doi ani de la eveniment. Ceea ce i-a surprins, totuși, pe mulți este faptul că Ion Țiriac încă ține legătura cu cea care, la un moment dat, i-a promis căsnicia pentru tot restul vieții.

În 1976, afaceristul a devenit pentru prima dată tată, Mikette von Issenberg fiind cea care a adus pe lume un băiat care acum poartă numele tatălui său cu mândrie (Ion Alexandru Țiriac).

În 1996, Ion Țiriac a devenit din nou tată de băiat, cea care l-a adus pe lume pe Karim Mihai Țiriac fiind Sophie Ayad, care, un an mai târziu, l-a făcut pe tenismen, pentru prima dată, și tată de fată.

