Ți-o mai amintești pe Selena din trupa Candy? Cum arată acum și cu ce se ocupă

Trupa Candy făcea furori la începutul anilor 2000 cu piesele lor. Cream, Selen și Giulia Anghelescu au făcut furori.

Selena, pe numele ei real Elena Vasilache, a făcut parte din trupa Candy în urmă cu mai bine de 20 ani. Chiar dacă trupa s-a destrămat după numai câțiva ani și colegele ei, Claudia Pavel și Giulia Anghelescu au continuat să cânte și apară la TV, Elena a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Cum arată acum, la 38 ani, Selena din trupa Candy

Trupa Candy s-a destrămat în 2006, iar cele trei artiste au ales să meargă pe drumuri diferite. Elena Vasilache a făcut parte din trupa Hot Cassandra și apoi a avut o carieră solo. În anul 2019, Elena a decis să renunțe complet la muzică și s-a reprofilat.

Faptul că ales să se reorienteze după ce a renunțat la cariera ei muzicală a ajutat-o pe Elena Vasilache să își dea seama ce priorități are și ce își dorește să facă în viață.

Selena a părăsit România și s-a stabilit în Anglia în 2012 acolo unde are astăzi o afacere de succes. Fosta cântăreață a decis să pună bazele propriei sale afaceri și acum se bucură de succesul pe care îl înregistrează cu această florărie pe care o deține.

Deși au trecut ani buni de la debutul trupei Candy, Elena Vasilache arată astăzi ca la începutul carieri sale muzicale, fiind aproape neschimbată. Ea a preferat să rămână discretă în ceea ce privește familia ei și afacerea pe care o are și postează destul de rar imagini pe rețelele de socializare.

Selena este extrem de mulțumită de viața pe care o are, ocupându-se de afacerea ei cu aranjamente florale. Ea a decis să fie mai rezervată în expunerea vieții sale private pe rețelele de socializare. Frumoasa blondină postează doar imagini cu cele mai importante momente din viața ei, iar de fiecare dată când apare cu o nouă poză, Elena Vasilache atrage atenția fanilor săi.

Claudia Pavel a povestit într-un interviu de acum câțiva ani că fosta ei colegă de trupă nu mai păstrează legătura cu ea și Giulia Anghelescu.

“Cine știe? Am putea reuni trupa, am văzut că se poartă reuniunile, deci niciodată nu se știe. Nu am păstrat legătura cu niciuna, nici cu Giulia, dar când ne vedem, ne bucurăm că ne vedem una pe cealaltă, ne strângem în brațe sincer și vorbim despre copii, dar nu vorbim zilnic”, spunea Cream, potrivit Viva.

În prezent, Giulia și Claudia continuă să apară la TV, să cânte și să facă parte din lumea showbiz-ului românesc, în timp ce Elena Vasilache nu a dorit să mai apară pe sticlă.

