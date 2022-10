Tom Cruise, la un pas de a deveni primul actor care filmează în spațiul cosmic. La ce buget ar putea ajunge pelicula

Tom Cruise, în vârstă de 60 de ani, este cunoscut pentru cascadoriile sale unice la Hollywood. Acum, actorul ar putea să bată un nou record, devenind primul actor care va fi lansat în spațiul cosmic. Anunțul a fost făcut chiar de producătorul Universal, Dame Donna Langley, iar proiectul va fi regizat de Doug Liman. La ce buget ar putea ajunge o astfel de peliculă.

„Tom Cruise ne duce în spațiu. Vom avea un proiect grozav. Tom va fi primul civil care va fi lansat în spațiul cosmic”, a declarat producătorul pentru BBC News.

Lui Tom Cruise i s-a propus să joace într-un film turnat pe Staţia Spaţială Internaţională. Ideea îi aparţine lui Doug Liman, regizorul care a semnat şi proiectul „Identitatea lui Bourne" şi care se bazează pe protagonistul din „Top Gun“ că ar putea face asta, chiar şi la cei 60 de ani ai săi, potrivit okmagazine.ro.

„Avem un proiect grozav în curs de dezvoltare cu Tom, care are în vedere ca acesta să ajungă pe Stația Spațială. Să sperăm că va deveni primul civil care va face o plimbare în spațiu în afara Stației Spațiale Internaționale”, a precizat Donna Langley, de la Studiourile Universal, pentru BBC, citat de aceeași sursă.

