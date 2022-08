Transformarea incredibilă a lui Antonio Pican, după despărțirea de Bibi. Cântărețul s-a făcut pachet de mușchi

Iată că, deși nu multă lume s-ar fi așteptat, Bibi și Antonio Pican s-au separat în urmă cu ceva vreme, așa reiese din postările lor din mediul online, dar și a informațiilor apărute în presă. Cei doi au vieți total diferite acum și postează des pe rețelele de socializare imagini cu activitățile de zi cu zi.

Antonio Pican, transformarea inedită pe care a suferit-o după despărțire. Cum arată acum cântărețul după ce s-a separat de Bibi

Antonio Pican arată complet diferit față de cum îl știam de pe vremea când forma un cuplu cu Bibi.

Acesta a mers la sală pentru a-și schimba fizicul și transformarea este una vizibilă. S-a umplut de mușchi, iar fanele sale nu au putut sta nepăsătoare și au ținut să-i transmită mai multe cuvinte de laudă.

„am slăbit rău”, a scris Antonio Pican în mod ironic la descrierea imaginii. „Am cel mai perfect idol”, „Cât de bine arăți”, „Wow, ce schimbare”, au fost doar câteva dintre mesajee pe care el le-a primit de la fanii săi.

Cum a anunțat Bibi despărțirea de Antonio Pican: „A fost frumos cât a fost”

Bibi a mărturisit că este momentul ca ea și Antonio Pican să meargă pe drumuri separate, după 2 ani în care s-au maturizat împreună și au învățat lucruri frumoase unul de la celălalt.

„A fost frumos cât a fost… Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră”, a spus Bibi.

Bibi a mărturisit că mesajul său a venit după mai mult eluni în care a analizat bine situația.

„Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi “spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc!”, a scris Bibi pe Instagram.

