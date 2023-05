Tzancă Uraganu a căzut în piscină în timpul unui concert. Ce au comentat internauții când au văzut videoclipul

Tzancă Uraganu a avut parte de o căzătură de zile mari într-o piscină în cadrul unui eveniment la care a fost invitat să participe. Acesta le povestea câteva lucruri fanilor, atunci când a fost avertizat că se apropie de o piscină și ar putea să cadă.

Tzancă Uraganu a câzut într-o piscină, la un eveniment. Acesta făcea un live în timp ce a alunecat. Momentul a devenit viral

Tzancă Uraganu a reușit să devină viral fără să-și dorească acest lucru. A fost prezent la un eveniment și a ținut să-și țină fanii la curent cu tot ceea ce face, însă, din păcate, a avut parte de un moment dificil, când a căzut în piscină.

Cântărețul se filma pe internet și din cauza luminilor și a fumului din local, nu a mai fost atent pe unde merge și a căzut în piscină. Momentul filmat a devenit viral pe TikTok și fanii acestuia au ținut să-i scrie mai multe mesaje prin care s-au amuzat.

”Ultimul hit: am căzut în apă și m-am ridicat”/ ”Râdea ca să nu plângă”/ ”Uraganul a intrat la apă”/ ”Tzancă lovește din nou”/ ”A vrut să vadă dacă e apa caldă”/ ”S-a botezat”/ ”Ai pățit ceva, zânul meu?”/ ”A reușit să facă cumpăna”, au scris fanii, potrivit spynews.ro.

Tzanca Uraganu și Alina Marymar vor avea o fetiță! Ce planuri de viitor au cei doi

Tzanca Uraganu și Alina Marymar vor deveni în vara acestui an părinții unei fetițe și așa cum este de așteptat, mulți se întreabă când sau dacă vor face nunta.

Într-un interviu oferit jurnaliștilor Spynews, iubita artistului a dezvăluit că nu a stabilit nimic deocamdată, însă nu exclud și un astfel de eveniment.

„Deocamdată e ok așa, vedem ce ne rezervă timpul și știi cum e, când faci planuri, lăsăm ca totul să vină de la sine”, a apus Alina Marymar despre nunta cu Tzancă Uraganu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Imediat după petrecerea în cadrul căreia au aflat sexul bebelușului, cei doi au plecat în vacanță în Dubai. Deși vacanța nu a fost una tocmai reușită, Alina spune că s-a bucurat de timpul petrecut alături de tatăl fetiței sale.

„Am fost plecați în Dubai, nu a fost tocmai ok că ne-a dat peste cap puțin vremea, noi eram pregătiți cu costume de baie, tot felul de ținute de plajă, iar când am ajuns acolo era puțin friguț, vânt, nu am prins vreme neapărat ok, dar a fost frumos, că noi ne bucurăm sincer de orice, noi ne bucurăm dacă suntem amândoi de orice”, a mai zis ea.

Tzanca Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, se bucură de o relație frumoasă cu Alina Marymar și și-au dorit foarte mult să întemeieze o familie. Anul trecut, Alina a pierdut o sarcină, astfel că, după acest eveniment neplăcut, artistul a spus că va dedica mai mult timp relației.

„Vara asta trebuie să terminăm cu cântările. Începând de anul viitor vom avea timp și de noi. Voi înjumătății cântările față de anul acesta. Vreau mai sărac, dar mai fericit. (..) Eu sunt un om care știe să țină copiii aproape și să aibă parte de tată”, spunea cântărețul la vremea respectivă.

