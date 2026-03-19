Val Kilmer, "înviat" de inteligența artificială pentru un nou film. Regretatul actor joacă în "As Deep as the Grave" postmortem

Regretatul actor Val Kilmer va juca într-un nou film numit As Deep as the Grave, după ce producătorii s-au decis să folosească inteligența artificială.

Celebrul actor a decedat anul trecut din cauza unui diagnostic crunt pus de medici, după ce s-a luptat cu cancerul ani de-a rândul. | Profimedia

Deși Val Kilmer a murit în 2025, actorul primise rolul părintelui Fintan în filmul As Deep as the Grave. La acea vreme, pentru că actorul ducea o luptă cruntă cu diagnosticul său grav de cancer la gât, nu a ajuns niciodată la filmări.

„El este actorul pe care l-am vrut în acest rol. Rolul a fost dezvoltat mai mult în jurul lui, iar ideile au venit din moștenirea lui culturală americană și din dragostea lui pentru partea de sud-vest. Mă uitam pe manuscris zilele trecute și chiar ne pregăteam să filmăm, doar că el trecea printr-o perioadă incredibil de grea din punct de vedere medical și nu a putut să o facă”, a declarat Coerte Voorhees, scenaristul și regizorul noului film.

Chiar dacă celebrul actor nu a apucat să filmeze absolut nicio scenă pentru filmul As Deep as the Grave, regizorul Voorhees a reușit să vizualizeze cum ar fi arătat dacă Val Kilmer ar fi jucat rolul pe care îl primise pentru că a folosit inteligența artificială.

Regizorul a făcut acest lucru cu ajutorul fiicei lui Val Kilmer, Mercedes, în timp ce s-a bucurat și de sprijinul lui Jack, fiul regretatului actor.

„Familia lui a continuat să-mi spună cât de important este acest film și că Val chiar și-a dorit să facă parte din el. El chiar a considerat povestea importantă și și-a dorit ca numele lui să apară în ea. Tipul acesta de sprijin mi-a dat încredere să spun că e bine să facem asta. Chiar dacă unii oameni ar putea cataloga decizia noastră drept una controversată, până la urmă asta și-a dorit și Val”, a mai explicat Voorhees.

Filmul As Deep as the Grave, care inițial a avut numele Canyon of the Dead, spune povestea adevărată a arheologilor Ann și Earl Morris din vestul sălbatic, vorbind despre escavările făcute de ei în Canyon de Chelly, Arizona din dorința de a urmări povestea poporului Navajo.

Abigail Lawrie joacă alături de Tom Felton, iar din distribuție mai fac parte Wes Studi și Abigail Breslin.

Val Kilmer sau, mai bine zis, personajul lui generat cu inteligența artificială, va apărea într-o parte foarte importantă a filmului. Proiectul folosește atât imagini cu actorul în varianta lui mai tânără, multe dintre ele construite cu ajutorul unor fotografii mai vechi oferite chiar de familia acestuia.

