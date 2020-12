Vedete cu defecte fizice vizibile. Le-ai crezut perfecte, dar nu ai observat aceste detalii la aspectul lor

Cu aspectul ei aproape perfect, este ușor să nu observi degetele mari frumoasei Megan Fox. Actrița de la Hollywood suferă de branhidactilie, adică ambele degete mari ale mâinii sunt scurte, cu un aspect bombat, iar țesăturile sunt hipertrofiate. Aceasta este o afecțiune genetică, caracterizată prin faptul că una sau ambele unghii ale degetelor mari sunt scurte. Însă acest defect nu o deranjează prea tare pe brunetă. La urma urmei, Megan Fox este considerată un sex simbol internațional. Ba mai mult, vedeta a fost votată drept cea mai sexy femeie din lume în 2008.

Harry Styles

Harry Styles, fost membru al faimoasei trupe de băieți One Direction are un defect fizic, vizibil doar atunci când rămâne la bustul gol. Artistul nu are doar un mamelon suplimentar, ci două. El a confirmat acest lucru într-un interviu cu Chelsea Handler anul trecut și a vorbit despre cele două pete mici de sub sfârcurile sale „obișnuite”. Cântărețul nu se plânge de acest defect dobândit de la naștere. Ba chiar se amuză pe seama lui. ''Cred că am avut un geamăn, dar a plecat și și-a lăsat sfârcurile în urmă'', a spus Harry Styles, potrivit eightieskids.com.