Vica Blochina vrea să plece din țară și și-a scos apartamentul la vânzare. Cu ce sumă își dă locuința

Vica Blochina a anunțat că și-a scos la vânzare apartamentul cu 4 camere și 2 garaje pe care îl deține. Fosta balerină își dorește să se stabilească în SUA, iar pentru apartamentul pe care îl are de la tatăl fiului să, Victor Pițurcă, Vica Blochina a fixat un preț de 400.000 de euro.

Fosta iubită a lui Victor Pițurcă a spus că nu a vrut să plece până acum pentru că nu și-a dorit să-i impună astfel de schimbări mari fiului ei, însă acum Edan este mare și se gândește serios să părăsească România.

Vica Blochina vrea să-și vândă apartamentul și să plece din România

“Eu mi-am scos deja apartamentul la vânzare. Are 150 de metri pătrați, patru camere și garaj cu două locuri. Îl dau cu 400.000 de euro. I-am fixat prețul. E situat central. Îmi doresc să mă mut din România! La anul mă mut în Statele Unite! Nu am vrut să plec până acum din cauza lui Edan, am vrut să-l pun pe picioare. Dar acum Edan e mare. Am afaceri noi cu gașca cu care tot plec prin vacanțe”, a spus Vica Blochina, potrivit cancan.ro.

Vica Blochina, probleme cu datoriile

În ultima perioadă au existat zvonuri potrivit cărora Vica Blochina ar fi fost evacuată din locuință, din cauza unor datorii. Fosta balerină a specificat că nu a fost evacuată, dar că a avut probleme cu Asociația de Locatari, pentru datorii la întreținere, în valoare de aproximativ 10.000 de lei.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat cu o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a 4-5a oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalități. Mă doare capul... Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartementul meu, e de vânzare.”, a spus Vica Blochina.

Ea a subliniat că-și dorește să se mute de acolo, însă nu dorește să locuiască la casă, ci tot la apartament. ”Oricum, am mai multe proprietăți. La casă nu vreau să mă mut, e foarte mult de muncă. Tot timpul se strică ceva, taie iarba, am stat la casă, nu-mi place.”, a declarat Vica Blochina la Antena Stars.

