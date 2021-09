Recent, celebrul actor Vin Diesel atrăgea atenția tuturor pentru că a părut că și-a ieșit complet din formă, se arată în acest articol, iar unii internauți l-au numit chiar "gras" în urma fotografiilor făcute de câțiva paparazzi.

Vin Diesel își bulversează fanii. Cum arată în cele mai recente poze după ce a surprins pe un iaht cu "burtă și câteva kg în plus"

Pilotul de formula 1 Lewis Hamilton a postat câteva fotografii pe contul lui de Instagram și apare alături de Vin Diesel. În mod surprinzător, actorul arată diferit comparativ cu fotografiile pe care paparazzii i le-au făcut curând. "Burta" și "kilogramele în plus" nu se mai observă, iar actorul pare că e în cea mai bună formă, de fapt.

Totuși, celebrul actor din seria "Fast & Furious" a fost surprins de fotografi chiar acum câteva zile când era fără tricou, în vacanță, pe un iaht, alături de iubita lui, Paloma Jimenez, dar și prietenii lor, Zoe Saldana și soțul ei, în Portofino, Italia.

În pozele respective, Vin Diesel a părut de nerecunoscut tocmai pentru că a dat impresia că și-a ieșit complet din formă, acumulând câteva kilograme, iar pozele în care pare cu burtă s-au răspândit cu rapiditate pe Internet. Mai în glumă, mai în serios, unii internauți au spus că actorul este chiar "gras" și "pare că ar fi însărcinat", se arată în acest articol, iar cineva a spus că a jucat în "Fat & Furious", de fapt, conform acestui articol.

Citește și: Imagine rară cu Meadow Walker, fiica lui Paul Walker. Cum s-a fotografiat alături de Vin Diesel și fiica lui: "Familie"

Vin Diesel, într-un interviu din 2015, a declarat: "Am avut cel mai bine lucrat corp din New York decenii la rând. Simt că nu am pierdut aprecierea fanilor. (…) Am avut și roluri pentru care a trebuit să mă îngraș și să slăbesc foarte repede".

Vin Diesel și Paloma Jimenez sunt părinții a trei copii

Vin Diesel are 54 de ani. Chiar dacă nu sunt căsătoriți, el și Paloma Jimenez, actriță și model în vârstă de 38 de ani, sunt împreună de mai mult de 10 ani și sunt părinții a trei copii: Hania Riley Sinclair - 13 ani, Vincent Sinclair - 11 ani și Pauline Sinclair - șase ani (numită astfel după actorul Paul Walker, prietenul lui Diesel, decedat în 2013).

Numele real al lui Vin Diesel este Mark Sinclair Vincent și are o carieră fascinantă în cinematografie. El a devenit renumit la nivel mondial datorită rolurilor din "Fast and Furious" și "Guardians of The Galaxy".