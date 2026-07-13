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Viorel Stegaru, transformat complet. Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au devenit virale

Viorel Stegaru, fostul soț al Vulpiței, a fost surprins într-un magazin după o lungă perioadă de discreție. Imaginile cu acesta au devenit rapid virale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 18:09 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 18:12
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Viorel Stegaru, fostul soț al Vulpiței, a fost surprins într-un magazin după o lungă perioadă de discreție. Imaginile cu acesta au devenit rapid virale. | Antena 1
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Vi-l mai amintiți pe Viorel Stegaru, fostul soț al Veronicăi Stegaru, cunoscută publicului drept Vulpița? După o lungă perioadă în care a lipsit din atenția publicului, acesta a fost surprins recent într-un magazin, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Viorel Stegaru, transformat complet

Viorel și Veronica Stegaru au format, începând cu anul 2020, unul dintre cele mai mediatizate cupluri din România. Cei doi au devenit cunoscuți după aparițiile repetate în emisiunea Acces Direct, unde povestea lor de viață a stârnit numeroase reacții și dezbateri. Timp de mai multe luni, cei doi s-au aflat aproape zilnic în atenția telespectatorilor, transformându-se într-un adevărat fenomen mediatic.

Între timp, au trecut câțiva ani de la acea perioadă, iar drumurile lor s-au despărțit. Deși nu mai formează un cuplu, atât Viorel, cât și Veronica continuă să trezească interesul celor care le-au urmărit povestea.

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Spre deosebire de fosta sa soție, care este în continuare activă pe rețelele de socializare și publică frecvent fotografii și clipuri din viața de zi cu zi, Viorel Stegaru a ales un stil de viață mult mai discret. Acesta apare rar în spațiul public și evită expunerea mediatică de care a avut parte în urmă cu câțiva ani.

Fostul soț al Vulpiței a fost surprins într-un magazin, iar imaginile au devenit virale

Recent, un internaut l-a surprins într-un magazin și a publicat imaginile pe internet. În fotografiile devenite virale, Viorel apare îmbrăcat în haine de lucru, în timp ce se relaxează și bea un suc. Ținuta sa sugerează că venise direct de la serviciu, semn că fostul soț al Vulpiței și-a reluat viața obișnuită și este concentrat pe activitatea profesională.

Imaginile au atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online, iar în secțiunea de comentarii au apărut numeroase reacții. Unii internauți au remarcat faptul că Viorel pare schimbat și mai liniștit, în timp ce alții și-au amintit de perioada în care el și Veronica erau prezențe constante la televizor.

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Cei doi foști parteneri au urmat drumuri diferite. Dacă Veronica a rămas activă în mediul online și continuă să împărtășească momente din viața personală cu urmăritorii săi, Viorel a preferat să stea departe de camerele de filmat și să ducă o viață cât mai normală.

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Mai multe fotografii

Chiar dacă nu mai apare la televizor și nu mai este la fel de prezent în spațiul public, orice apariție a lui Viorel Stegaru continuă să stârnească interesul celor care i-au urmărit povestea în urmă cu câțiva ani.

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