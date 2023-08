Vlad Gherman și Oana Moșneagu, vacanță cu peripeții. Motivul pentru care au ajuns la poliție în Roma

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au întors din vacanța de la Roma și le-au povestit fanilor prin ce peripeții au trecut și de ce au ajuns să aibă de-a face cu polițiștii italieni.

După ce s-au logodit într-o atmosferă de poveste, Oana Moșneagu și Vad Gherman au fost într-o scurtă vacanță la Roma, însă au avut parte de un incident care i-a făcut să-și petreacă jumătate de zi într-o secție de poliție. Vlad Gherman a publicat pe Instagram imagini din vacanța de la Roma, povestind că el și Oana au romas fără telefon imediat după ce au aterizat în Italia. Chiar dacă începutul de vacanță a fost groaznic, cei doi au reușit să se bucure de locuri și activități, iar în cele din urmă au rămas cu amintiri plăcute.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au revenit din vacanța din Roma

„Roma, vacanța aia în care am rămas fără telefon de la nici o oră de la aterizare, vacanța aia în care am pierdut o jumătate de primă zi într-o secție de poliție, vacanța aia în care am mers pe jos km întregi, în care am vizitat, cântat și dansat, mâncat, vacanța aia care a început ca cea mai oribilă vacanță posibilă și s-a terminat ca cea mai frumoasă vacanță în doi de până acum”, a transmis Vlad Gherman pe rețelele sociale.

Citește și: Cum s-au cunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu, de fapt. Cine a făcut primul pas: „M-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au întors în țară, unde așteaptă premiera serialului în care joacă: „Lia: Soția Soțului meu”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imaginea care i-a făcut pe fani să întrebe dacă Oana Moșneagu este însărcinată. Ce a recunoscut actrița în mediul online

Momentul în care Vlad Gherman a cerut-o de soție pe Oana Moșneagu

După despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și-a găsit fericirea în brațele Oanei Moșneagu. Cei doi au făcut pași importanți în cuplul lor încă de la începutul relației. La doi ani de când au decis să fie împreună, actorul a hotărât că este momentul să își ceară iubita de soție.

De curând, Vlad Gherman a distribuit pe contul de Instagram videoclipul în care oferă inelul de logodnă.

Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu la finalul unei piese de teatru în car ejucau împreună. Actrița a avut un monolog despre dragoste, iar actorul a intervenit vorbind despre dragoste mai întâi ca personaj, iar apoi ca Vlad, salvat de iubirea Oanei.

„Există momente. Și există emoții. Și există momente atât de pline de emoții, încât senzația intensității lor nu se estompează în timp. Iar vinerea de 11 august a fost pentru noi una din zilele acelea care a purtat un astfel de moment. Unul pe care îl punem în sertărașul comun al celor prețioase amintiri. Și îl împărtășim cu voi”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.

„Credem că pozele spun mai mult decât am putea să o facem noi în cuvinte, așa că vă lăsăm câteva care să grăiască în locul nostru.

Celor care au fost martori aseară, vă mulțumim pentru explozia de energie și bucurie❤️

Le mulțumim și prietenilor și familiei noastre că ne-au fost alături, cu ochi umezi și îmbrățișări strânse, la una din cele mai importante premiere din viața noastră, una care deschide o stagiune promisă pe viață.

Vă iubim și vă mulțumim❤️

Hai, Doamne ajută, să învățăm să ne iubim în fiecare zi”, a scris Vlad Gherman.