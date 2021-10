Vlăduța Lupău, cadoul de zeci de mii de euro pe care l-a primit de la soțul ei, la doi ani de la căsătorie. Cum a reacționat

Vlăduța Lupău a fost surprinsă total de soțul ei, Adi Rus, care i-a făcut un cadou de zeci de mii se euro. Acesta i-a adus un buchet de flori impresionant, dar în spatele său a fost o surpriză și mai mare.

Vlăduța Lupău, surprinsă de soțul Adi Rus cu mașina visurilor sale. Cum i-a făcut surpriza

Vlăduța Lupău a fost luată prin surprindere de soțul ei, Adi Rus, cu un buchet de flori superb, dar și cu o mașină pe care și-o dorea foarte tare. Vedeta de muzică populară a fost foarte fericită când a văzut ce i-a pregătit soțul ei, ea neașteptându-se deloc la o asemenea surpriză frumoasă.

Cântăreața și soțul ei au o relație foarte frumoasă și de fiecare dată țin să-și facă diverse cadouri. De această dată, acesta a costat zeci de mii de euro.

Adi Rus i-a oferit florile și i-a spus: „La mulți ani! Cadoul e și în spatele meu”, într-un video publicat de vedetă pe rețelele de socializare.

„Soțul meu este cel mai tare ❤️ Te iubesc @adiiirus! Noua mea 🐞 🚗 a venit odată cu cei 2 ani de căsătorie!”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău, motivul pentru care ea a lipsit o perioadă de timp de pe rețelele de socializare

Celebra cântăreață Vlăduța Lupău nu a fost prezentă pe rețelele de socializare pentru o perioadă de timp, iar fanii au tot întrebat-o ce se întâmplă cu ea. Vedeta a declarat faptul că oboseala după atâtea concerte și drumuri a ajuns-o din urmă și a trebuit să ia o pauză.

Este foarte căutată pentru a cânta la nunți, iar multele evenimente pe care a trebuit să le onoreze în ultima vreme au făcut-o să ia o pauză de la rețelele de socializare pentru o perioadă de timp. Faimoasa cântăreață a simțit nevoia să se retragă o perioadă din mediul virtual, pentru a-și aduna mai multă energie.

„Vreau să vă mulțumesc celor care m-au tot întrebat de ce am lipsit de pe rețelele de socializare atâta timp. Vă trimit pupici. Această pauză mi-a prins foarte foarte bine, măcar 24 ore să nu postați, dacă eu am reușit atâtea zile și voi puteți. Mai ales că am cântat atâtea zile, atâtea luni, nu am avut deloc pauză, mă trezeam și cântam. M-a obosit psihic, mi-a prins bine pauza. Să-mi dați tagg dacă reușiți și voi”, a fost mesajul pe care ea l-a trimis.

„M-a epuizat din toate punctele de vedere programul meu. Chiar dacă îmi place enorm și nu aș putea să trăiesc fără programul pe care îl am și practic asta mă ține mereu fresh, am ajuns la un punct în care am clacat”, a scris ea pe Instagram,

