Vlăduța Lupău și soțul ei s-au pozat în cea mai romantică ipostază. Cum i-a furat un sărut cântăreața partenerului de viața

Vlăduța Lupău a publicat în mediul online o fotograife cu ea și soțul ei, în cea mai tandră ipostază posibilă. Cântăreața i-a furat un sărut soțului ei, iar fanii au reacționat imediat când au văzut imaginea, spunându-le cât de frumoși sunt împreună.

Vlăduța Lupău și Adi Rus, imaginea romantică în care au apărut pe rețelele de socializare

Vlăduța Lupău și-a surprins comunitatea de fani de pe rețelele de socializare cu o fotografie în care a apărut alături de soțul ei, Adi. Cei doi s-au fotografiat în cea mai romantică ipostază posibilă, în timp ce se sărutau. Fanii au reacționat imediat și le-au scris mai multe mesaje.

„Întotdeauna mi-am dorit să am cel mai bun prieten doar pentru mine… și uite… te am pe tine!

Îmi ești tot ce am mai bun… prieten, soț, familie, trecut, prezent și viitor! La mulți ani iubitule. te iubesc pentru totdeauna!”, a fost mesajul pe care ea l-a transmis pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău a ținut să-i transmită un mesaj de ziua lui de naștere, accentuând faptul că îl iubește foarte mult.

Nu a durat mult până să apară și reacția soțului ei, Adi Rus, care a ținut să-i mulțumească printr-un comentariu. „Te iubeesssssccccccc! Cel si cel mai mult❤️❤️❤️❤️ perfectiuneeee”, i-a scris el.

Vlăduța Lupău este căsătorită fotbalistul Adi Rus

Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adi Rus, fotbalist și fiul unui fost chestor de Poliție din Cluj-Napoca. Soțul artistei este cu 3 ani mai tânăr decât ea și au o relație de câțiva ani.

Cântăreața a vorbit, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, despre modul în care și-a cunoscut partenerul.

”L-am cunoscut la o cântare, la un profesor de-al meu, de la Universitate. Am terminat Medicina Veterinară și un profesor avea un eveniment la un lac, cu ceva oameni. Era și tatăl lui acolo. Am cântat acolo, la un moment dat vine el și așa ne-am cunoscut.”, a povestit artista.

Și cererea în căsătorie a fost la fel de neașteptată. S-a întâmplat în timpul unui control de rutină al Poliției Rutiere, pus la cale chiar de el cu complicitatea oamenilor legii.

”M-am întors și acolo era el. Așa a fost filmul lui, să nu mă aștept deloc. S-a dat jos din mașina de Poliție, cu un buchet mare de flori și cu inelul.”, a povestit ea.

Vlăduța Mărioara Rus Lupău s-a născut pe 8 martie 1991 în Șimleu Silvaniei, Județul Sălaj. Bruneta a avut o mare pasiune pentru muzica populară încă din copilărie, iar la vârsta de 4 ani a interpretat primul său cântec în cadrul unei emisiuni televizate de muzică populară.

Artista a urmat Școala Gimnazială nr. 1 din orașul natal, după care Liceul Economic din cadrul Colegiului Național “Simion Bărnuțiu”. Aceasta a câștigat și o mulțime de premii, printre care Marele Premiu „Maria Tănase”, Premiul III – „Strugurele de Aur”, Premiul de Popularitate „Mamaia Folclor”, Silver Creator Award - YouTube, primul artist de muzică populară din România care atinge cifra de 100.000 de abonați pe platforma YouTube, Premiul I – Festivalul Național „Maria Lătărețu” și Premiul I – Festivalul Național „Rapsodia Românească”.

