Vulpița Veronica, în brațele altui bărbat, după ce ar fi ajuns la un centru de ajutor. Ea nu ar ști cine e tatăl ultimului copil

Vulpița Veronica a apărut în compania unui alt bărbat. Comunitatea online a fost surprinsă după ce a apărut fotografia cu soția lui Viorel Stegaru alături de un alt bărbat. Ce s-ar fi întâmplat în familia lor și cum a ajuns Vulpița la un centru de ajutor.

Potrivit informațiilor care apar în presă la acest moment, Viorel nu ar fi tatăl celui de-al treilea copil, adică băiețelul său și femeia ar fi trecut prin clipe grele pentru că, neavând unde să locuiască, a fost nevoită să meargă la un centru de ajutor.

Veronica s-a afișat alături de un alt bărbat, după presupusa despărțire de Viorel Stegaru

Imaginea nu a apărut doar pe tiktok, ci inclusiv pe contul oficial al Veronicăi. Potrivit, Capital.ro, Veronica nu ar fi știut să le ofere celor care se ocupau de cazul său un nume clar în ceea ce privește tatăl copilului ei, băiețelul nou-născut. Despărțirea de Viorel s-ar fi produs cu mult timp în urmă ceea ce dă clar de înțeles că nu el este tatăl copilului. Viorel a decis să-și crească, însă, ceilalți doi copii singur.

La câteva luni după ce a născut, Vulpița Veronica a apărut pe rețelele de socializare alături de un alt bărbat. Comunitatea se întreabă dacă în viața Veronicăi a apărut o nouă prezență masculină și dacă l-a dat uitării pe Viorel Stegaru, cel alături din care a trecut printr o sagă a evenimentelor, de la despărțiri, la împăcări, până la momente de scandal public.

„Veronica nu știe cu cine a conceput copilul, habar nu are. Nu există un tată care să fie indicat de ea și să se încerce solicitarea acestuia în privința bebelușului. A spus clar că nu știe cine este. A dat un nume, două, dar i-am spus că aici nu merge cu ghicitul. Sigur nu este Viorel Stegaru, căci aceasta nu mai este împreună cu cel de peste un an de zile. El și părinții lui au în grijă ceilalți doi copii ai Veronicăi. Ea e un suflet necăjit, cum o știe toată țara. Trebuie ajutată. DGASPC Vaslui i-a propus să meargă într-un centru, unde să fie împreună cu bebelușul, să stabilească o legătură emoțională cu el, devenind o mamă în adevăratul sens al cuvântului. Într-un târziu a acceptat, dar acum numai ea știe dacă face asta doar pentru că își dorește să fie alături de copil, ca o mamă normală, sau doar că nu are unde sta, că au abandonat-o toți în jur”, spun cei care s-au implicat în caz, notează Capital.ro.

