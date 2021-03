„Speak la cuțite”, episodul 5. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Am putut cunoaște concurenți cu povești de viață uimitoare, am descoperit rețete clasice sau moderne și ne-am convins încă o data că bucătăria nu are vârstă atunci când pasiunea este vie!

„Eu sunt foarte somnoros și foarte supărat. Chefii m-au boscorodit întruna că nu le-am gătit, că nu știu ce. Vreau să le arăt astăzi de ce sunt în stare”, a dezvluit acesta, extrem de ambițios.

La finalul ediției, Speak s-a strecurat din nou în culise pentru a descoperi ce „magie” se întâmplă în spatele camerelor și totul a fost dezvăluit în episodul 5 din „[email protected]țite”.

Speak în episodul 5 „[email protected]țite”, alături de Florin Dumitrescu