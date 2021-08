Splash! Vedete la apă, 29 august 2021. Cătălin Rizea, săritură spectaculoasă de la 10 metri. Ce i-a transmis soția ADDA

Cătălin Rizea a devenit cunoscut după participarea sa de la Asia Express alături de Adda, soția lui. Din acel moment, bărbatul a devenit cunoscut de fanii postului de televiziune. Iată că nu multă lume știe despre cât de curajos este Cătălin Rizea.

Cătălin Rizea, săritura curajoasă de la 10 metri la Splash! Vedete la apă

Cătălin Rizea a avut curajul de a sări de la 10 metri, fiind felicitați de juriul care i-a oferit note foarte bune. ADDA, soția lui a avut câteva cuvinte de spus.

„Salut, sunt Cătălin Rizea, am aflat că la Splash au nevoie de un om care să scoată apa din bazin. Nu vreau să mă laud cu ceea ce pot să fac sau am făcut. Nu știu de ce naiba am venit aici pentru că mă gândesc că va trebui să fac sărituri de la înălțime. Îmi e frică să nu fac o săritură nasoală. Am văzut sărtituri eșuate de la profesioniști și eu am toate șansele să dau rateu.

Prind curaj destul de repede, ne-am motivat și eu și Edi Stancu. Am sărit împreună. Eu de la rugby am asta. Am avut doar nevoie de impuls de la antrenor și am ajuns să sar de la 10 metri. Eu o să încerc să fac o săritură perfectă”, a declarat el înainte de a urca să execute săritura.

Întervievat de Ramona Olaru, el a declarat: „Eu am două probleme. Una e acasă, la Adda, care a zis că mă bate și la Nea Marin. Am vrut să-mi ating limita, dar după accidentarea lui Edi am vrut să stau în zona safe. Dar chiar am muncit mult. Cea mai mare piedică a ta poți fi doar tu. Asta am învățat eu în viață. Adda mi-a zis atât - să nu mergi că înnebunesc fără tine și m-a rugat să nu mă accidentez”, a spus el.

„Băi Iubire, ai fost un șmecher la Asia Express că mi-ai supraviețuit, acum ești cel mai șmecher la Splash! Vedete la apă, dar să nu uităm câtă galerie ți-am făcut eu și Alex când exersai săriturile în cadă”, a fost mesajul Addei.

Jurizarea lui Cătălin Rizea de la Splash! Vedete la apă, 29 august

Iată cum a fost jurizat:

„De 12 ani fac emisiunea mea, dar un om atât de muncitor ca el nu am văzut. Îi spuneam stai, oprește-te. E puțin periculos ce ai făcut, a fost riscant”, a spus Nea Marin.

„Mi-ai plăcut că ai sărit de la 10 metri, că ai vorbit frumos de soția ta. Mi-a plăcut de tine”, a spus Iulia Albu.

„Ce-am observat eu, dar să lăsăm profesioniștii. Intrarea în apă a fost...nu cu vârfurile”, a spus Jean de la Craiova.

„Ai avut o poziție frumoasă pe platformă, ai stat foarte drept. Nu ți-ai luat distanța necesară, puteai atinge platforma. Te-a dezechilibrat puțin, dar ți-ai menținut poziția. Mi-a plăcut, ai avut curaj. Ai făcut o săritură dreaptă, elegantă”, a spus Clara Gherase.

Iată ce note a primit Cătălin Rizea:

Nea Marin - 10

Clara Gherase - 6,5

Jean de la Craiova - 9

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

