Splash! Vedete la apă, 29 august 2021. Edi Stancu s-a accidentat la antrenamente și nu a mai putut sări. Gestul făcut de antrenor

Edi Stancu a fost foarte curajos și a făcut salturi incredibile în cadrul antrenamentelor de la Splash! Vedete la apă, însă s-a accidentat, iar acest lucru l-a împierdicat din a mai sări și în cadrul jurizării.

Edi Stancu, accidentat la antrenamentele Splash! Vedete la apă, 29 august

Edi Stancu a impresionat pe toată lumea atunci când, la antrenamente, a dat dovadă de tenacitate și săriturile sale au fost executate aproape perfect. Însă una dintre ele i-a fost dăunătoare, accidentându-l și mergând de urgență la spital, cu Salvarea. „Nu-mi mai simt picioarele”, a spus el, după acea săritură.

Concurenții au fost martori la accidentare și au avut câteva lucrui de spus:

„Am văzut când a intrat în apă cum i s-a arcuit spatele, ca la desene”, a spus Roxana Nemeș.

„N-a fost ușor să vezi că un coechipier a fost luat pe targă. El era bine cu psihicul, făcea glume. Nu a fost tocmai ok”, a spus și Gabriela Cristea.

Atât Cătălin Rizea, cât și Emy Alupei, au ținut să-i transmită multă sănătate.

„Mi-a trosnit spatele. Am comis-o într-o fracțiune de secundă. Mi-au făcut tomografie și nu am nimic rupt, dar trebuie să fac RMN, dar am un nerv prins între două vertebre. De mâine încep recuperarea și mă voi face bine. Corpul ăsta s-a îngrășat, l-am lăsat în pandemie să-și facă de cap. M-am simit copil din nou și am sărit la gârlă. E o lecție pe care am învățat-o”, a spus Edi Stancu, atunci când a fost întrebat despre accidentare.

„Eu aș vrea să-ți zic ceva, am văzut antrenamentul, am văzut mai multe. Aș vrea să le revedem împreună”, i-a spus Răzvan Fodor.

„Edi, mă bucur că te-ai antrenat, eu așteptam să te văd aici, să faci săritură. Pentru mine rămâi la inimă”, a spus Nea Marin.

„Cu siguranță trecea mai departe, îmi pare rău de accidentare, ar fi vrut să facă parte din show, dar nu trebuie să-l demoralizeze”, a spus și Clara Gherase.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

