Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Raluca Podea nu știe să înoate și se teme de înălțime, dar a sărit! "Uite-o cum arată!"

Raluca Podea a spus că de mic copil are fobie de apă. Ea a sperat că, odată acceptată provocarea Splash! Vedete la apă, o să scape de această frică.

La antrenamente, Ralucăi îi tremurau picioarele de fiecare dată când intra în apă. "Îi era teamă să bage și piciorul în apă, d-apoi capul și să sară!", a spus Bogdan Ioniță, cel care i-a fost antrenor. "Trebuie să ai încrede în mine, nu fi încăpățânată!", i-a spus Bobo la antrenamente, încercând să o încurajeze de fiecare dată și să îi dea cele mai bune sfaturi.

"Până la urmă, am reușit. Am înotat la mal, am fost pe trambulină, am fost pe margine... Am luat toată marginea piscinei, am reușit", a spus Podea.

Raluca Podea, prima ei săritură de la cinci metri la care nimeni nu s-a așteptat de la Splash! Vedete la apă

"Nu știu unde am urcat! Nici nu vreau să mă uit în jos!", a spus Raluca Podea. "Ai urcat la trei metri, ai vrea să mergem mai sus?", a întrebat-o Ramona Olaru. "Aș fi vrut la cinci", a spus blondina. Și exact acolo s-au dus împreună.

Cu multe emoții vădite și cu toată teama ei de apă și de înălțime, Raluca Podea a avut curaj și a ajuns la platforma de cinci metri. În public a fost și fiul ei, un adolescent tare isteț, care i-a transmis mamei lui că o iubește. La fel, cei dragi care nu au putut să fie în public i-au transmis și ei mesaje video, prin care au încurajat-o.

Impulsionată de susținerea tuturor, Raluca Podea și-a luat inima în dinți și a făcut prima ei săritură de la cinci metri. Fără să stea prea mult pe gânduri, a ajuns în bazin!

Jurizarea Ralucăi Podea de la Splash! Vedete la apă, 5 septembrie 2021. Jean de la Craiova: "Cum să nu sar după o așa sirenă frumoasă?"

Odată ieșită din apă, Raluca Podea tremura toată. A ținut neapărat să îi mulțumească lui Bobo, antrenorului ei, că a contribuit atât de mult și că a ajutat-o. Răzvan Fodor i-a mărturisit că s-a gândit, împreună cu ceilalți, că aceasta ar putea renunța să mai sară, să abandoneze competiția și a felicitat-o că nu a făcut asta.

"Cum de ai ajuns la vârsta asta și nu știi să înoți, totuși?", a întrebat-o Răzvan Fodor.

"Am avut un incident în copilărie, cineva m-a băgat la fund și nu am mai putut să ies. M-a ajutat fratele meu și de-atunci mi-a fost foarte frică de apă. Eu nu merg la piscină, nu merg la mare", a spus Raluca Podea.

Nea Marin: "Nu a fost o săritură, a fost o aruncare în apă. Bine? O să punctez asta, a fost mai mult o aruncare".

Clara Gherase: "Te felicit că ai reușit să îți depășești limitele, fricile. Te-ai dezechilibrat puțin într-adevăr, ai avut tendința să îndoi genunchii pentru a te echilibra, că altfel simțeai că te duci în nas, dar ai reușit să te echilibrezi și ai avut o intrare controlată în apă".

Jean de la Craiova nu s-a putut abține și a avut o reacție neașteptată. S-a dus lângă Raluca și a spus: "Vreau și eu să văd o femeie frumoasă. Uite și tu cum arată. O piruetă... Uitați-vă cum arată o femeie frumoasă. Eram pe punctul să o salvez, d-asta sunt îmbrăcat în marinar, să salvez concurenții, oamenii. După așa sirenă frumoasă cum să nu sari?!".

Iulia Albu: "N-ai făcut nimic special. Te-ai aruncat, într-adevăr. Apreciez faptul că ți-a învins această frică de apă".

Iată ce note a primit Raluca Podea:

Nea Marin - 7,0

Clara Gherase - 4,0

Jean de la Craiova - 7,5

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

Despre noul sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă"

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Jurații vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii.

De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor s-au alăturat echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

